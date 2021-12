El peor vecino que habita en Chantada es el vandalismo

La decoración navideña, coleccionista de elogios por su ingenio y originalidad, ha sido la última víctima del peor vecino que tiene últimamente Chantada, el vandalismo. Destructivo y poco respetuoso, por desgracia está campando demasiado a sus anchas, se sospecha que, sobre todo, por las noches.

Una abrumadora mayoría de vecinos lamenta la situación y se suma a las peticiones de civismo hechas de forma reciente por el Ayuntamiento y los diferentes partidos de la oposición, que también se han hecho eco del problema. No es de ahora, aunque sí se ha acrecentado estos meses.

Podría corroborarlo el letrero de la Praza de Galicia, con el famoso eslogan Chantada no corazón, si hablase. Al poco de ser instalado, cuatro de las letras ya no se encontraban en su sitio y una de ellas estaba rota.

Este letrero se colocó junto al resto de la decoración navideña que ambienta la villa del río Asma por estas fechas. No fue el único de los adornos creados por el equipo municipal de parques y jardines que ha sufrido el mal comportamiento de algunos.

Varios motivos de madera de la Praza de Santa Ana también aparecieron con destrozos. Apenas llevaban unos días montados. Ni siquiera han llegado a escuchar el sorteo de la Lotería de Navidad sin sufrir gestos vandálicos.

El Concello ha tenido que reponer algunas piezas de decoración navideña, destrozadas poco después de ser instaladas

El Ayuntamiento ya ha arreglado los desperfectos y repuesto las piezas más afectadas. Desde la administración local piden responsabilidad y civismo para conservar el material en el mejor estado de cara a poder usarlo en el futuro.

Para evitar usos incorrectos se han puesto carteles en algunos de los poblados navideños. Es el caso del que luce en la Praza do Cantón, donde incluso se ha visto gente subirse a los renos de madera. Hasta se han visto excrementos de perro en otros puntos del municipio decorados por estas fechas señaladas.

Al agua. Meses atrás, en verano, hubo que lamentar igualmente imágenes feas. Las mesas de madera del parque junto al paseo fluvial aparecieron una mañana de lunes arrojadas contra el cierre perimetral de las piscinas municipales exteriores. Alguien las había cogido e intentado, supuestamente, tirar al agua.

No contentos con ello, los vasos no estaban aptos para el baño, pues los vándalos echaron al agua diversos desperdicios. El Ayuntamiento tuvo que cerrar las instalaciones unos días, lo que prueba cómo todos pagan la relativa diversión de unos pocos.

En verano se produjeron igualmente estropicios en una tabla de ping pong junto a las pistas de tenis, en el parque Eloísa Rivadulla. Este mismo emplazamiento aparece otras veces con basura y hasta pintadas en fuentes y árboles, otro blanco habitual de la actitud de los incívicos. En la Rúa Leonardo Rodríguez o la zona de Lama das Quendas se han encontrado en ocasiones las plantaciones urbanas rotas o arrancadas.

Pocos en Chantada dudan de un problema que es preciso atajar. El debate viene a la hora de proponer soluciones. Los más drásticos piden que se pongan cámaras, una medida que no contenta a todos. En algo sí hay consenso y es en que la base casi siempre reside en una cuestión de educación.

Así lo ven los vecinos ¿Qué siente ante estos actos y cómo lo arreglarían?

Ramón R. Porto, propietario de la Bodega Terras de Bendaña: "Non é de hoxe nin exclusivo de Chantada"



"Non é un problema de hoxe nin algo exclusivo de Chantada. Trátase de civismo e se cadra fai falta unha maior vixilancia nocturna, porque estes actos cústannos moitos cartos. Case non hai papeleiras, estragan as bombillas... Ata roubaron no seu día o busto de Rosalía de Castro".



Milagros Prado, administrativa y comercial: "Nas cidades arranxan estes problemas con cámaras"



"Quero pensar que isto ocorre a altas horas da madrugada. Nas cidades arranxan estes problemas con cámaras. Pode que non estea de máis poñelas, polo menos nos puntos máis relevantes da vila. Non vexo que se ataque a intimidade e así encaras algo que nos prexudica a todos".



Xesús Mazaira, socio de la quesería Airas Moniz: "Paréceme unha falta de respeto"



"É unha barbaridade que non entendo. Noto que se está perdendo todo o sentido de responsabilidade, colectividade e solidariedade. Antes coidábase máis o ben colectivo. Paréceme unha falta de respecto absoluta ao Concello e á propia vila e os maiores temos que dar exemplo".