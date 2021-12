El penúltimo zapatero

Cuando se habla de Monforte es habitual relacionarla con el sector ferroviario, considerado la industria local por antonomasia. Sin embargo hubo otro campo igualmente potente, el calzado. Prueba de ello fueron las 17 fábricas (quedan dos, Calzados Losal y Curtidos Galaicos) y los numerosos talleres de arreglo de zapatos. Casi cada barrio contaba con el suyo. A partir del lunes, solo habrá uno.

Luis Díaz Fernández, a quien todos en Monforte conocen como "Nacho", se jubila y dejará a sus espaldas 38 años de profesión. A la edad de 16 entró en una fábrica y pronto dio el paso (nunca mejor dicho) al oficio de zapatero o, como a él le gusta llamarlo, artesano o ingeniero técnico del calzado.

Nacho deja la actividad con la satisfacción del trabajo bien hecho, pero con la pena de que no hay relevo. "Es una lástima que nadie continúe con esta tradición. En general, los oficios manuales no sobreviven. Quedan pocos zapateros, pero también fontaneros o albañiles", lamenta.

Lo ha intentado. Nacho quería dejar el negocio en manos de alguien que quisiese dar continuidad a su legado. Incluso él estaba dispuesto a enseñar el oficio una vez jubilado. "Me da pena y también me produce tristeza vender todas las máquinas que tengo aquí", indica.

Nacho se refiere al banco de finisaje, la prensa, la pistola de aire comprimido, la máquina de coser -"está seminueva", dice sobre ella- y las múltiples herramientas que a partir del lunes dejarán de arreglar calzado. Aunque no era esta su única dedicación. Las manos de Nacho, que cumple 63 años, también se dedicaron a copiar llaves, reparar bolsos o instalar cremalleras.

DOS PASIONES. El taller de Nacho es una colección de recuerdos entre las que se encuentran muchas vivencias del artesano relacionadas con el fútbol, su otra gran pasión. Las paredes del negocio están repletas de recortes de periódico y fotografías que rememoran sus tiempos de jugador y su etapa como entrenador, que vivió sobre todo en el Calasancio.

Quizá sea posible comparar el deporte base con el oficio de zapatero. De lunes a viernes, Nacho remendaba y ayudaba a dar más continuidad al calzado. Los fines de semana formaba futbolistas.

Siempre pudo compaginar ambas labores. De hecho, una de sus especialidades en el taller eran las botas de fútbol, cuyas puntas arreglaba a mano y a las que colocaba los tacos de diferente tipo.

"Una de las razones por las que no me centré en la cerrajería es que los sábados y domingos quería tener más tiempo libre. Aunque hoy en día casi no voy a ver partidos de fútbol", relata Nacho.

CAMBIOS. Los oficios manuales han perdido sitio, seguramente muy afectados por un mundo cada vez más globalizado y digitalizado. "Antes las formaciones profesionales favorecían la figura del aprendiz. Te enseñaban y luego trabajabas. Eso se perdió", explica el zapatero.

El mismo Nacho pasó por varias etapas antes de instalarse definitivamente en Monforte con su propio taller. Tras comenzar como empleado de una fábrica se trasladó a Barakaldo. En Euskadi estuvo dos años aprendiendo la que después sería su profesión.

Luego llegó una etapa como viajante por Cantabria y Asturias antes de regresar a la ciudad del río Cabe, donde decidió por fin echar raíces. Su primer taller estuvo en el barrio de A Florida, abierto once años. Más tarde se trasladó a la Rúa Inés de Castro, de la que ya no se movió, pero en la que tuvo dos ubicaciones. En la primera duró ocho años y en la actual había antes un bar.

Al terminar el negocio de hostelería llegó Nacho con sus herramientas y su destreza para ser durante 17 años referencia de un oficio que ha pasado de ser una industria a contar con un único representante en Monforte. Atrás quedaron los tiempos en los que cada barrio tenía su zapatero.

Nacho recuerda perfectamente aquellos tiempos en los que el calzado era una de las industrias que más puestos de trabajo generaba en Monforte. "No era Elda (Alicante), pero creo que sí puede decirse que era la población más importante de Galicia en lo que al calzado se refiere, una referencia", afirma el casi jubilado zapatero.



El reconocido trabajo de Nacho le ha permitido contar con una importante cartera incluso más allá de Monforte. "Quienes estudiaban fuera esperaban a venir para arreglar sus zapatos y me mandaban paquetes de Madrid o Barcelona", recuerda.