Una pelea multitudinaria en la Rúa Duquesa lleva a cinco heridos al hospital

Una pelea multitudinaria que tuvo lugar a las cinco de la mañana de este sábado en las puertas de un local de ocio nocturno situado en la Rúa Duquesa de Alba de Monforte acabó con cinco personas atendidas en el hospital comarcal con heridas de diferente consideración, como traumatismos, hematomas y cortes por el uso de vasos y botellas. En la reyerta, según pudo saber este diario, participaron entre 15 y 20 personas, algunas de ellas de origen dominicano.

Dos ambulancias del 061, una básica y la otra medicalizada, fueron las encargadas de trasladar a los heridos en esta pelea hasta el centro sanitario para recibir atención médica. Fueron los primeros en llegar sin disponer de cobertura por parte de la policía.

Y es que fue una patrulla nocturna de la Policía Local la que se encargó de asumir la investigación de los hechos, ya que la Nacional, con solo un funcionario en la comisaría, no fue capaz de atender la llamada que se registró en el 112. Los locales llegaron al lugar cuando la pelea había finalizado y allí no quedaba nadie. No obstante se encargaron de identificar a los heridos en el hospital con el fin de disponer de datos que ayuden a esclarecer lo sucedido, en concreto el motivo de la pelea, y depurar responsabilidades de unos y otros.

Algunas fuentes hablan de una competencia entre monfortinos y dominicanos para copar el mercado de venta al por menor de cocaína y que la pelea en la Rúa Duquesa de Alba, donde están la mayoría de los pubs de la ciudad, fue el escenario en el que se representó esa rivalidad.

Este suceso confirma la advertencia que realizó la Policía Nacional el pasado 16 de octubre, cuando dijo que había detectado un importante aumento de peleas de madrugada en los tres últimos fines de semana en Monforte.

Así, según comunicaron mandos de la comisaría monfortina, entre el 26 de septiembre y el 9 de octubre se registraron diversos altercados que supusieron la detención de tres personas. Además, una cuarta fue identificada como presunta autora de una agresión.