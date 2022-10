Pegerto Torres: "Se volvera ter 13 ou 14 anos querería ser cura outra vez"

Que sentiu cando lle dixeron que sería premiado co Billó de Ouro?

Sorprendeume. Téñenme feito outras homenaxes, pero nin esperaba nin pensei neste premio. Sendo sincero, agrádame. Pero outros merecíano máis.

A súa carreira coma sacerdote comezou en San Pedro de Vilaxuste (Portomarín). Que lembra?

Tiña 23 anos só e entregueime tanto social coma culturalmente. Fixemos moito polo desenvolvemento da parroquia. Axudei a que alí houbera auga, luz e estradas e mesmo conseguín médico ou veterinario. Botei alí oito anos nos que ata veu unha misión de xesuítas. Aínda hoxe conservo relación coa xente de alí.

E despois chegou a Chantada.

Con 30 anos comecei a levar as parroquias de Brigos e Pereira. E ao ano seguinte xa entrei coma profesor no instituto Lama das Quendas, do que fun fundador.

Que é máis díficil, o traballo de cura ou a ensinanza?

É distinto, porque son cura sempre, en todas as actividades, e non é o mesmo dar misa que clase. Estiven moi a gusto no ensino. Cando me xubilei veu a unha comida todo o claustro e 104 compañeiros de toda Galicia. Conservo un grato recordo dos alumnos, que aínda me saúdan cando me ven. Eles e o resto de profesores axudáronme moito. Foi unha etapa bonita da miña vida, porque estar máis de tres décadas en contacto con xente de 13 ou 14 anos enriquece moito. En todas as facetas da miña vida recibín máis do que dei.

Transmítolle o que me chega a min de Pegerto Torres. Ante todo, unha boa persoa.

Iso non son eu quen o debe dicir. Gústame atoparme coa xente e que me veña dar unha aperta.

Volvendo á súa traxectoria coma sacerdote. Como foi a súa etapa en Chantada?

Aquí había máis desenvolvemento, así que sobre todo fixen un labor cultural e social. Lembro dúas misións que organicei cos redentoristas e os dominicos. Coordineinas con gran axuda de todos os curas e especialmente co párroco de Chantada entón, que era Don Daniel.

E nomeárono arcipreste.

Con 51 anos. A miña función era a coordinación pastoral. Procurei estar preto de todo o mundo e tamén dos curas que o precisaban. Prediquei en todas as parroquias de Chantada, mesmo facendo novenas polas noites.

Cal é a súa mellor lembranza?

A ordenación sacerdotal. A miña vocación foise descubrindo pouco a pouco, sobre todo ao estudar Filosofía e Teoloxía. Cambiaron os tempos e hoxe case non se ordenan sacerdotes, pero eu se volvera ter 13 ou 14 anos, querería ser cura outra vez. Con 84 síntome contento, porque noto que me queren en toda a comarca. Estou moi agradecido.

Preocúpalle que haxa cada vez menos sacerdotes?

Moito. Vexo pouca vocación. Para min a responsabilidade téñena os propios cristiáns, as familias e a sociedade, que está moi secularizada e cada vez é máis materialista, só vive do temporal. Se ata queren quitar a Filosofía da educación. Iso ao que vai axudar é a que a xente non pense.