Pedro Iglesias, primer goleador de la SD Chantada nacido en el siglo XXI

Con muchas bajas en su plantilla se presentó la SD Chantada a jugar su último partido, como local ante el San Roque. Una de ellas, la de Povis, fue de última hora. Ante las urgencias, el entrenador, Juan Rodríguez, convocó a Pedro Iglesias, un jugador que, pese a estar todavía en su primer año como juvenil, ya se ha ejercitado varias veces con el equipo principal.

Con solo 16 primaveras, Pedro saltó al campo de O Sangoñedo para defender la camiseta del primer conjunto del Chantada en el minuto 78. Apenas tardó doce en estrenarse como goleador. "Para nada me esperaba marcar. Antes do partido estaba moi nervioso, pero no campo sentínme cómodo", comenta el joven futbolista.

Pedro, que vino al mundo en 2003, es el primer jugador nacido en el siglo XXI que marca un tanto con el equipo principal del Chantada en partido oficial. Su diana cerró la goleada (6-0) al San Roque tras una jugada iniciada por él mismo en el centro del campo.

Pedro recibió un balón, vio a la defensa rival adelantada y a su compañero Foci tirarle un desmarque desde la banda hacia dentro. Le entregó el balón y corrió para internarse en el área. Foci le devolvió el esférico con un pase raso y Pedro definió, subiendo al marcador el sexto y definitivo tanto.

El estreno con gol de este juvenil de primer año con el Chantada puso la guinda a una buena tarde en el campo de O Sangoñedo

"Estaba moi contento ao rematar. Os meus compañeiros do equipo xuvenil felicitáronme e tamén os adestradores, Juan e Traste", comentó Pedro, un goleador precoz que ni siquiera juega como delantero. "Cos xuvenís ocupa a posición de defensa central ou mediocentro. Chameino porque ten unhas características similares ás de Povis, adestra con nós entre semana y tiñamos moi bos informes sobre o seu traballo e comportamento", indicó Juan Rodríguez.

Así lo interpretó también el futbolista. "Estoulle moi agradecido a Juan por darme a oportunidade de debutar. Penso que é unha recompensa ao que fago durante a semana", expresó Pedro.

El estreno con gol de este juvenil de primer año con el Chantada puso la guinda a una buena tarde en el campo de O Sangoñedo. Juan Rodríguez y los suyos endosaron al Son Roque media docena de goles que les sirvieron para reducir diferencias con la zona de ascenso a Autonómica Preferente, pues el Atlético Escairón y el Outeiro de Rei, que ocupaban las dos primeras plazas al inicio de la jornada, perdieron sus respectivos duelos.

Tras la victoria, el Chantada ocupa la quinta posición con 22 puntos. Está a cuatro del segundo clasificado del grupo III de Primera Autonómica, el Monterroso.