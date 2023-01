El peluquero de Monforte que participó en los maratones más importantes

Es peluquero de profesión. Su trabajo le apasiona, pero también el atletismo, en concreto correr. Desde pequeño, cuando estudiaba en el colegio de los Escolapios, destacaba en esta disciplina, sobre todo en el campo a través. Ganó varias competiciones y torneos hasta que en un momento de su juventud dejó de hacer, por motivos de estudios, lo que hoy se conoce con la voz inglesa de running. Se llama Pedro Estévez Núñez, quien se formó en peluquería y estética en Lugo, ciudad en la que trabajó un tiempo antes de regresar a Monforte y montar un establecimiento en el número 22 de la Avenida de Galicia.

Fue a principios de la década de los 90 del siglo pasado cuando tras salir de su trabajo retomó su pasión por correr. Se le podía ver todos los días por las tardes, incluso de noche, pasando con una zancada potente y regular por las calles de Monforte, cuando casi nadie se dedicaba a tal cosa. Empezó poco a poco hasta hacer 18 kilómetros diarios y, más tarde, planificar un entrenamiento consistente en recorrer 1.100 kilómetros en diez semanas.

Y como una cosa lleva a la otra, Pedro Estévez, ya con 29 años de edad en sus piernas, se decidió a acudir a carreras populares que iban de los 10 a los 21 kilómetros. Pasaron los años y en un momento de su vida se preguntó por qué no marcarse la meta de participar en maratones, en los principales que tienen lugar a lo largo y ancho del mundo.

Así, a sus 42 años logró inscribirse en el maratón de Nueva York de 2005. Allí marchó en compañía de su pareja, Fernanda, para hacer una prueba que fue capaz de completar. Se animó y a esta le siguieron los maratones de Madrid de 2006 y 2007; y el de Barcelona de 2008. Ese año estaba muy en forma y decidió acudir al maratón de Berlín. Luego le siguieron las pruebas de Londres, París, Viena, Chicago, Venecia y Boston.

De este maratón, el celebrado en el año 2013 en la ciudad estadounidense, tiene un recuerdo triste y amargo, dice. "Fue cuando unos atentados causaron la muerte de tres personas y 282 heridos, muchos de ellos con miembros amputados. Tuvimos la suerte de haber pasado unos 20 minutos antes de la explosión de las bombas por el lugar en el que estaban colocadas, pero la detonación nos pilló a 200 metros de distancia", apunta.

Pedro Estévez Núñez, tras una de las pruebas.

"Nos pusimos muy nerviosos, sobre todo al ver cómo la gente corría despavorida. Allí, a esos 200 metros de las explosiones, nos quedamos dos horas, esperando poder salir de la zona, coger un taxi y regresar al hotel en el que nos hospedábamos".

Fue una situación "muy desagradable", relata Pedro Estévez, quien recuerda otra, pero no de la magnitud de la de Bostón. "La carrera de Venecia coincidió con un tifón. Me acuerdo que tuve que correr bajo una intensa lluvia y un fortísimo viento, pero fui capaz de acabar la prueba", relata.

En otro maratón, el de Viena, sucedió que él y su pareja sufrieron retrasos en la salida del avión que les tenía que traer de vuelta a España debido a restricciones en el tráfico aéreo provocadas por la gran cantidad de cenizas que en aquel momento, en el año 2010, soltó el volcán Eyjafjallajökull. en Islandia, tras entrar en erupción.

Este monfortino puede presumir de haber hecho los maratones más importantes del mundo, aunque tiene clavada la espina de no haber podido participar en el de Tokio. "Tenía ya el dorsal, pero no fui porque coincidió con la explosión de la central nuclear de Fukushima. No era cuestión de arriesgarse", dijo.