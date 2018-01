El Pazo de Tor no olvida a su última dueña 20 años después de su muerte

Hace 20 años que falleció María Paz Taboada de Andrés y Zúñiga, la última propietaria del Pazo de Tor. Cada aniversario de su muerte, el personal del museo en el que se ha convertido su casa coloca una rosa blanca fresca en la cabecera de la cama donde dormía para evocar su figura. Dicho día fue este viernes.



El Pazo de Tor es hoy uno de los museos más reconocidos de Galicia, coleccionista de premios por su buena conservación y gestión y receptor de alabanzas por los didácticos contenidos que guarda en su interior. La aventura comenzó en julio de 2006, fecha en la que se abrieron al público las puertas de una casa originaria del siglo XVIII que tuvo que ser sometida a una profunda y dificultosa restauración.



Ángeles Rivada, conocida en Monforte como Angelita, fue ama de llaves y amiga personal de María Paz Taboada. Hasta su jubilación se encargó de guiar a los visitantes a través de la antigua residencia nobiliaria, aportando detalles y relatando historias en cada rincón. Pocos días después de cumplirse una década de la apertura del museo Pazo de Tor, en 2016, Ángeles Rivada recordó que fue necesario tapar las muchas goteras que había en el tejado y pintar las habitaciones interiores, siempre con sumo cuidado para no dañar el antiguo mobiliario y las obras de arte que decoran las diferentes estancias.



Según relató entonces Ángeles Rivada, estaba previsto que el museo fuese inaugurado en el 2004. Los atentados de Madrid del 11 de marzo suspendieron el acto y la apertura quedó pospuesta hasta el 2006, de manera que se aprovechó para llevar a cabo reformas pendientes e instalar elementos indispensables, como los baños.



Superado ese largo proceso de renovación, el Pazo de Tor estuvo listo para recibir al público. La cantidad de visitas llegó a ser tan alta que en el año del décimo aniversario la dirección optó por limitarla a 9.000 anuales, con un máximo de 15 personas por grupo. Las cifras confirman al Pazo de Tor como uno de los reclamos más fuertes de la Ribeira Sacra.



María Paz Taboada ha visto cumplida una de sus últimas voluntades. El objetivo con el que donó su domicilio a la Diputación de Lugo era convertirlo en un espacio público, accesible y gratuito con la meta de que el visitante no acuda simplemente a ver objetos, como si estuviera delante de un escaparate, sino que experimente las mismas sensaciones que pueda tener al visitar una vivienda particular, pero con un patrimonio único y tan bien conservado que ayuda a mantener intacto el recuerdo de su dueña.