El Pazo de Tor abre al público siete estancias donde residía el servicio

El Pazo de Tor incorpora a su itinerario siete estancias en las que habitaron personas que a lo largo de la historia se dedicaron en la propiedad a las tareas domésticas o agrarias, como personal de servicio o caseros.

La actuación se enmarca en el proyecto Soterradas. A vida tralos mantelos, da fortaleza ao Pazo, cuyo objetivo es añadir una perspectiva de género y social al discurso museográfico, así como dar valor a estos espacios.

En concreto, el museo monfortino recuperó tres cuartos, un aseo, una zona de herramientas y un telar, así como la vivienda de Ángeles Rivada, quien comenzó a trabajar con nueve años -en 1959- en el Pazo de Tor, donde permaneció hasta su jubilación, incluso después de que la casa fuese cedida a la Diputación.

Hasta ahora, las visitas al pazo se limitaban a las salas y dependencias ocupadas por la nobleza, que conservan el mobiliario y las colecciones artísticas que los Garza, antiguos dueños de la casa, atesoraron a lo largo de los siglos. Este patrimonio supone un testimonio privilegiado del modo de vida de la nobleza en la Galicia de la Edad Moderna.

Desde vicepresidencia de la Diputación destacaron que a la hora de recuperar este tipo de espacios se respetó la distribución y la estructura originales. También se reinstauraron aquellos objetos que formaban parte de la vida cotidiana de las personas que habitaron las estancias en cuestión.

El Pazo de Tor da así visibilidad a "relatos esquecidos ou ignorados na construcción do discurso museográfico, en detrimento, sobre todo, do recoñecemento do traballo das mulleres, maioría entre o persoal de servizo". En esa representación tienen especial relevancia los 'mantelos', una prenda símbolo de la distinción de clase entre las mujeres de fortalezas y pazos.

El itinerario se inauguró este miércoles por la tarde, coincidiendo con la celebración del Día Internacional dos Museos, que este año contó con el lema O poder dos museos.