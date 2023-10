Tras os pasos de sete escritores que tiveron Quiroga sempre presente

Un grupo dunhas 60 persoas inaugurou a ruta cultural Quiroga, territorio literario, un traxecto que percorre os lugares relacionados con sete escritores que se viron, en maior ou menor grao, influenciados polas terras quiroguesas.

O Concello puxo a iniciativa en marcha hai semanas, con paneis con textos que, a través dun código QR, permiten escoitar fragmentos das obras coa voz de, entre outros, os alumnos dos centros educativos da localidade. Algúns veciños e visitantes xa percorreran o itinerario por iniciativa propia e a primeira actividade organizada demostrou o interese que esperta o patrimonio cultural do municipio entre os veciños.

O percorrido

Os participantes saíron dende a casa da cultura, moi preto de onde viviron as irmás Pura e Dora Vázquez. Alí, unha das relatoras da ruta, a escritora Celia Díaz, sinalou que estas mulleres "foron pioneiras na década dos 50, aparecendo con forza e enerxía na literatura galega".

Pura e Dora destacaron na literatura infantil e xuvenil en galego. De feito, dan nome a uns premios desta modalidade que, precisamente, Díaz Núñez gañou en dúas ocasións. As irmás chegaran de nenas dende A Coruña. O motivo do traslado era que o seu pai se fixera cargo da oficina de Correos.

O Concello de Quiroga habilitou unha web con información e fragmentos de obras

A ruta avanzou e Ernesto Guerra da Cal, que pasou a súa infancia na vila, tomou o protagonismo. O escritor conta con dous paneis, pois residiu en ata catro casas. Nunha delas, a da Pastorita, o profesor Xosé Estévez, outro dos relatores, leu cartas que Guerra da Cal lle remitira dende Lisboa, onde pasou os últimos anos.

Estévez indica que o escritor dicía levar Quiroga no corazón "como a custodia leva a hostia". Antes de morrer, Guerra da Cal contáralle as súas "escapadas transfluviais" a San Clodio, os seus primeiros namoramentos ou persoas que lembraba, como o ‘Cagapoquito’ ou o ‘Toliño Patarita’. Nunca quixo volver a Quiroga porque sabía que non estaba "como na miña nenez" e quería lembralo «como o meu paraíso».

Houbo tempo para falar da súa relación con Federico García Lorca a conta dos ‘Seis poemas galegos’. Sobre un deles, Estévez dá por feito que se refire a un caso acontecido en 1926, cando un afogado na Rúa foi atopado en Quiroga.

Os profesores e escritores Celia Díaz e Xosé Estévez actuaron como relatores. C.J.G.

O seguinte panel é o de Eduardo Moreiras, nacido en 1914 na localidade, a onde se desprazara o seu pai para facerse cargo de Correos, ao igual que fixera antes o proxenitor das irmás Vázquez.

Quiroga está presente en moitas obras, como ‘Primaveira do Lor’. Moreiras marchou de pequeno a Vigo, pero seguiu visitando a vila ao longo da súa vida, para ver a súa irmá. Xosé Mondelo, outro dos alentadores da ruta —xunto con Eva Teixeiro e Roque Soto—, aproveitou para falar da relación deste con Vicente Aleixandre.

O primeiro itinerario organizado tivo 60 inscritos e outras persoas fano por libre

San Vitoiro, na parroquia da Ermida, a dous quilómetros da vila quiroguesa, foi o seguinte obxectivo. Alí naceu en 1681 no seo dunha familia nobre con devanceiros da Orde de San Xoán de Xerusalén unha persoa tan descoñecida como interesante, o Padre Luis Losada, un xesuíta que foi profesor universitario e autor de preto de 90 obras.

"Estamos ante un persoeiro inxustamente esquecido!", di Estévez, que sinala que Losada amosara dende neno talento para as matemáticas ou as linguas. De feito, chegou a dominar sete: galego, castelán, hebreo, latín, grego, francés e italiano.

Fole e Manuel María

Nas últimas dúas paradas da ruta aparecen dous dos escritores máis coñecidos: Anxel Fole e Manuel María. O primeiro viviu durante anos na Veiguiña, nunha casa da familia Quiroga, durante o seu exilio. Estivo de 1941 a 1953, cando regresou a Lugo. Celia Díaz indicou que foi na Veiguiña onde Fole escribiu unha das súas obras máis celebradas, ‘Á lus do candil’. Nela pódense ler "numerosos contos situados neste territorio".

Ademais de referencias a lugares do municipio, a súa obra recolle os costumes, carácter e mesmo as tabernas de Quiroga. "Fai tamén unha reflexión do galego quirogués", sinala Celia. A influencia da comarca está presente noutras obras, mesmo na teatral ‘Pauto do demo’, na que Fole destacaba que as primaveras deste val "tardan moito en esquencerse en quen as contemplou".

Participantes da ruta en San Vitoiro, coñecendo a Luis Losada. C.J.G.

Xunto á igrexa do Hospital está o recuncho de Manuel María. Escritor, libreiro e procurador, tivo Quiroga moi presente. O panel está na Casa de Tor, pois a súa avoa materna, Consuelo, era filla do administrador da mesma.

Manuel María dedicou unha importante obra á comarca, os celebrados ‘Sonetos ao Val de Quiroga’, un libro de 30 poemas con limiar de Xosé Estévez e ilustracións de Teixelo.

Acompañamento

Os participantes da ruta gozaron coa música de Xavier Blanco, da Fundación Legar. É recoñecido a nivel internacional polo seu traballo a prol da música de raíz e na aldea quiroguesa da Seara traballa para levantar un centro que será visitado por músicos de todo o mundo. Contará con obradoiro, exposición, arquivo e outras salas. As obras seguen adiante e a previsión é que abra ao longo do vindeiro ano.

Durante a ruta, Xavier Blanco musicou varias obras con instrumentos primixenios, como a cordeira ou a berrona, que soa por medio da fricción coa man mollada. Na casa de Eduardo Moreiras recorreu a un choquén, elaborado cunha cabaza do peregrino que consegue o son a través dun lamelófono. Os tres instrumentos foron elaborados por Blanco, que espera seguir recuperando outros dende A Seara.