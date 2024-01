La pasión de... Roberto Expósito, caricaturista

El monfortino Roberto Díaz Expósito siempre fue un niño con inquietudes artísticas. Aprovechaba cualquier papel para garabatear un dibujo y buscaba en los libros rostros para copiar en sus cuadernos. Sin embargo, la vida le llevó por otros derroteros y en cuanto creció se dedicó al Ejército de Tierra. Durante 30 años de carrera militar recorrió Madrid, Lugo, Pontevedra, Bosnia y Parga y en ninguno de esos destinos se acordó de su vena artística. Pero tiempo al tiempo.

A los 50 años le dijeron que sus huesos no estaban para bailes y que tocaba retirarse. Reconoce que no se lo esperaba, pero lo asumió rápido y se dijo así mismo que nunca se aburriría, que aprovecharía el tiempo al máximo.

Dicho y hecho, de primeras, se metió en la cocina y se convirtió en el chef oficial de la familia. "Teño pasado seis horas cociñando para a cea de Fin de Ano", dice. Para su hija, la mejor receta de Roberto es la pizza, de la que hace su propia masa. También le pega bien a la carne guisada y a los arroces y sus amigos devoran su pollo asado, para el que tiene una salsa de su propia creación. Solo hay que darle un vistazo a su Instagram y empezar a salibar.

Muchos saben de su habilidad como cocinero, pero estos días en la escuela Creativa de Monforte se exponen los frutos de otra de sus pasiones, el dibujo, y, en concreto, la caricatura.

Caricatura de Franco Battiato. ROBERTO EXPÓSITO

En la adolescencia Roberto hacía retratos y caricaturas, pero eso quedó en el olvido hasta la pandemia, cuando encerrado en casa recuperó la afición.

Aunque la exposición Latindo solo recoge una veintena de caricaturas como las de Franco Battiato o Leo Cardalda, este monfortino tiene entre 60 y 70 obras. Las que se exponen están hechos a lápiz, tinta y algunos matizados con ordenador. Además, fue la Imprenta Santolhao la encargada de pasar las obras del cuaderno del artista a las láminas que se muestran en Creativa.

Explica este artista que la caricatura "debe coller o rasgo máis característico dunha persona e levalo á súa maior expresión". Y reconoce que le fue difícil elegir las obras para exponer "quedaron fóra algunhas femininas coma a de Helen McCrory", dice. La actriz, fallecida en 2021, fue Polly Gray en la serie Peaky Blinders, Narcissa Malfoy en la saga Harry Potter y Cherie Blair en la película The Queen.

Comenta Roberto Díaz que tiene más caricaturas que retratos, pero entre los retratos guarda con especial cariño uno de Sara Cao, fallecida en 2018, escritora y profesora en Sober y Monforte. De hecho, fue profesora de Roberto y puede que ella sea también una de las razones del vínculo que tiene este monfortino con la literatura.

Teo Cardalda. ROBERTO EXPÓSITO

Expósito escribía ya de joven relatos y poesías, aunque no guarda ninguno de la época. Hace un tiempo retomó la pluma con los poemas y durante una época publicó uno al día en sus redes sociales. De esos guarda más de 60 y explica que la mayoría de las veces los hacía al momento. "É para min unha actividade moi relaxante", comenta.

Pero la lista de aficiones no termina aquí. Este militar jubilado tenía la espinita de la música y desde el pasado septiembre es guitarrista ‘en proyecto’. Hace unos meses le regalaron una guitarra y ahora aprende a hacerse con el instrumento gracias a los profesores del centro Creativa. "Por ahora estou moi no inicio", aclara, pero le pone ganas y no escatima dedicación. Ese es el primer paso para el éxito.