La pasión de... Iago Fernández

El propio Risto Mejide reconoció en Got Talent la naturalidad del Mago Iago (Iago Fernández) sobre el escenario y su acierto al presentar un número con Harry Potter como protagonista, cargado de humor e ilusionismo. Ahí es nada. Pero vayamos al principio, a lo que ocurrió cuando este monfortino, que estudia en los Escolapios, conoció la magia.

Cuentan sus padres, Iván Fernández y Nery González, que cuando el niño tenía 4 años viajaron a Benalmádena y estuvieron en la actuación de un mago. A partir de ahí, Iago notó que tenía poderes mágicos y la abuela de regaló un kit de magia para dominarlos. Al principio fue difícil porque cada vez que a Iago se le escapaban los poderes, explotaban globos. "Me pasó en una fiesta y otro día comiendo en un restaurante en el que había globos en la mesa de al lado", recuerda.

El Mago Rafa con Iago, cuando éste se iniciaba en la magia. EP

Un capítulo clave en su vida fue en las fiestas de Monforte. "Actuaba el Mago Rafa y me sacó al escenario. Fue impresionante", apunta. Y su madre lo corrobora "estaba tan emocionado que se hizo pis, pero Rafa y él siguieron adelante sin problema". Iago entabló amistad con Rafa, quien pasado un tiempo se convirtió en su mentor, le dio clases y aún ahora le ayuda a controlar la magia que lleva dentro.

En esos primeros tiempos, Iago se enganchó además al programa de televisión ‘Pura Magia’ y lloró en la final en la que ganó Mag Edgar "porque mi favorito era el Dani Polo", dice. No se imaginaba que en poco tiempo estaría compartiendo escenario con sus ídolos, con artistas como Jessica Guloomal, Raymon, Celia Muñoz, Miguel Muñoz Segura, Jorge Blass o Jaime Figueroa.

El Mago Iago, con Jessica Guloomal, Raymon, Celia Muñoz, Miguel Muñoz Segura, Jorge Blass y Jaime Figueroa . EP

Si Rafa es un puntal en la carrera de este niño, otro es el mago Roberto Lolo. Iago participó en un concurso de talentos en la sala Litmar de Sarria y no ganó, pero Roberto Lolo le echó el ojo y lo invitó al festival de magia que organiza cada verano con los mejores prestidigitadores nacionales e internacionales. Y no se arrugó, allí se plantó con su conversación y sus poderes para conquistar a todos .

Desde eso la carrera fue imparable, le compraron un baúl de magia, ensayó con Rafa, trabaja a diario sus trucos en casa con el apoyo incansable de sus padres y ya se ha recorrido un buen número de escenarios. Actuó en Sarria, estuvo en Ames, donde conoció a Mag Edgar; y acaba de volver del Pequestrelas de Vigo.

El Mago Iago estará el 30 de este mes en la fiesta de Piñeira y el 7 de agosto en Monforte con el Mago Rafa, Dani Polo y Pedro Bugarín. Tampoco faltará a su cita con la villa sarriana a mediados de agosto.

Dice Iago que los escenarios no le ponen nervioso, que disfruta en contacto con la gente y añade que "si algún día se me acaba la magia, podría ser actor o presentador, me gustaría darle el relevo a Gayoso".

Como mago tiene personalidad propia. De su vestimenta se encargan su madre y su abuela y de los zapatos, Losal, la firma de calzado en la que trabaja su padre.

Para el tú a tú escoge los trucos de cartas y cuando se trata de un espectáculo largo, le gustan las rutinas con una sucesión de trucos que cuentan una historia. De hecho, está preparando un número "sobre mantener en el recuerdo a los seres queridos, que no dejará a nadie indiferente", adelanta.

Iago lleva un showman dentro y tiene un futuro prometedor. Pero, ante todo, es un niño, un niño feliz, de sonrisa franca y ojos vivarachos cuyos padres tienen claro que su don no puede robarle la infancia.