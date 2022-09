Julio Arnaiz, un auxiliar de farmacia monfortino, era un apasionado de los cómics. Cada semana compraba cuatro o cinco números de ‘Pulgarcito’, ‘TB0’o ‘Pumby’. Llegaba a casa y los leía con sus hijos. Ahí está el origen de la pasión de Ángel Arnaiz, uno de esos hijos, por la lectura, el cine y el coleccionismo. "Mi padre traía los cuentos, los leíamos y luego los vendíamos al quiosco por la mitad de su valor", recuerda Ángel.

Cuando este joven llegó a Santiago para estudiar Historia en los años 80, encontró acceso fácil a los cómics, su cerebro volvió a las historietas de su infancia y empezó su propia colección. "Compraba a la semana siete u ocho de los de la época. Los de ‘Creepy’, ‘TBO’, ‘Vértigo’, ‘Cimoc’, ‘Blue Jeans’, ‘Makoki’... Si me encontraba alguno de los que me leía mi padre también los adquiría. Me dejaba un dineral", apunta. "Buscaba además en la segunda mano, antiguos, y en la actualidad tengo más de 500", dice.

Arnaiz, en una exposición de sus colecciones, en el año 2001. AEP

En la época universitaria se centró en los cómics, pero su pasión por coleccionar fue anterior. "Cuando estudiaba en los Escolapios compraba sobres de cromos de fútbol a una peseta. Con un amigo montábamos nuestro partido sobre una mesa de pimpón. Teníamos una pelota de plastilina y cada uno proponía su alineación. Los cromos hacían de jugadores".

Lo del fútbol quedó al margen porque nunca le tiró mucho y a los doce años empezó con un álbum de la serie ‘Vida y Color’. "El verdadero gusanillo me vino ahí. Empecé con los de animales, de naturaleza y años después, con los de cine. De niño, si 25 pesetas tenía, 25 metía en cromos», añade. "De mayor pagué algún álbum antiguo de la editorial Fher a plazos", comenta. En total, tendrá unos 300, la mitad, completos.

ESTAMPAS Y LIBROS. Al finalizar la carrera, Arnaiz regresó a Monforte y comenzó a ejercer de periodista. "Entablé amistad con el coleccionista José Luis Martínez Montero, que acentuó mi propia vena coleccionista y con él recorrí mercadillos, casas viejas o en derribo. Además, formé parte del cineclub A Calexa porque también me tiraba mucho el cine", comenta. Ese entorno favoreció la "especialización" del Arnaiz coleccionista. Siguió con los álbumes y los de cine se convirtieron en sus favoritos "se hacían números dedicados a una película en concreto o a un actor y su trayectoria. Tengo títulos como ‘55 días en Pekín o los de ‘Estrellas de la pantalla’, ‘Vidas de Acción’..."

Arnaiz, derecha, formó parte del cineclub A Calexa de Monforte. AEP

También comenzó a guardar libros escolares viejos y estampas. "En mis tiempos, cuando comprabas los libros de colegio en la imprenta Balado te daban una estampa de santos de regalo, cuando recuperé mis libros escolares de la casa familiar y los repasé, las encontré, y ahí ya no pude parar de acumular", añade. "Si iba con Montero a una casa vieja siempre aparecía alguna que sumaba a la colección". Tiene algo más de mil entre estampas de santos, recordatorios y mortuorias. Sus preferidas son las troqueladas, con filigrana o las que llevan dedicatorias personales.

Con los años, Arnaiz bajó la intensidad coleccionista pero siguió rastreando internet, mercadillos y librerías en busca de tesoros. "Hace unos días en A Coruña compré un par de libros antiguos, un viejo álbum de medios de transporte y otro de naturaleza", apunta. Lo mejor de todo: "ver el álbum con Antón, mi nieto de 4 años y que él se entusiasme como lo hacía yo". Quizá Antón o Vega, su nieta menor, sean dignos herederos de la vena coleccionista de los Arnaiz.