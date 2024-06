El Parlamento Gallego debatirá la construcción de un segundo campo de fútbol en Chantada

El Parlamento de Galicia debatirá el próximo miércoles una iniciativa presentada por el BNG para la construcción de un segundo campo de fútbol en Chantada. Los diputados Iago Suárez Fernández, natural de dicho municipio, y Óscar Insua Lema han trasladado la necesidad de una nueva instalación a fin de preguntar también sobre una posible financiación del proyecto por parte de la Xunta.

Desde el BNG señalaron que en Chantada hay actualmente diez equipos de fútbol —cinco de la SD Chantada, dos del Chantada Atlético y tres (de veteranos, infantiles y alevines) que forman parte de las escuelas deportivas— y un único campo, por lo que consideran que la urgencia de una segunda instalación es "imperiosa".

Los nacionalistas apuntan que todos estos conjuntos "adestran sempre no Sangoñedo por non existir a posibilidade de facelo noutro lugar" y añaden que el fútbol local "merece canto antes un novo campo para a práctica deste deporte".

Además de interpelar a la Xunta por una financiación, desde el BNG han preguntado si el Gobierno gallego "coñece as dificultades na práctica do fútbol na actualidade en Chantada" y si es consciente de los "problemas de mantemento actualmente no campo municipal do Sangoñedo". Estas dificultades están en muchos casos relacionadas con una actividad y uso excesivos prácticamente todos los meses del año.