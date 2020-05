Robert Parker, nombre mundialmente conocido por ser considerado el mayor expertos en vinos del planeta, comenzó en 1975 a escribir una guía con la pretensión de ser el abogado del consumidor, una persona libre de conflictos de intereses.

Ello le valió una progresión meteórica. Tres años más tarde comenzó a publicar The Baltimore-Washington Wine Advocate, que se convertiría en The Wine Advocate en 1979, la actual biblia para los amantes del vino, principalmente para los que dispongan de una buena chequera, ya que ninguno de los que aparecen en su guía baja de los 20 euros.

Casi medio siglo después de sus inicios y de sentar cátedra entre los amantes del vino con el suficiente dinero en sus bolsillos para adquirir alguna de sus referencias, la guía de Robert Parker ha metido la pata por segunda vez en Galicia. Primero fue en 2011 con un vino de Valdeorras y ahora, con varios caldos que califica como Ribeira Sacra cuando no están amparados por la denominación de origen.

El consejo regulador no entiende cómo en The Wine Advocate aparecen referenciados más caldos que los que están bajo su control. "En la guía de Parker se habla de Ribeira Sacra, de marcas cuyos productores decidieron abandonar la DO para trabajar por libre y de otras que tan siquiera conocemos".

El organismo regulador estudia la guía de Parker para saber cuántos estas fuera de la denominación de origen. "Son muchísimas referencias y de diferentes añadas que no sabemos de dónde salen, pero sí de casos que utilizan variedades no autorizadas por nuestra normativa".

Una denominación de origen tiene sus protocolos, unas normas. Por ello, lo que llama la atención de la DO Ribeira Sacra es que en la guía Parker haya vinos que no estén amparados. "No se sabe si fueron utilizadas uvas del territorio o si llegaron de otras partes de España. Hablamos de una desprotección hacia el consumidor, de una falta de una trazabilidad del producto", destacaron desde el consejo regulador.

Incluso, piensan que al ser un territorio pequeño pero con una gran proyección se puede usar su nombre para incluir caldos de gente que, dicen desde el consejo, "decidieron hacer los vinos que les dio la gana, sin controles", quejándose por ello de que la guía de Parker les de pábulo y los incluya en un territorio del que no forman parte.

De hecho, de los catadores que tiene Robert Parker para este territorio no se sabe nada desde el 2017. Hasta ese año siempre acudían al Centro do Viño para hacer sus catas. Luis Gutiérrez fue durante años el enviado para evaluar los caldos de la zona, pero no ha vuelto de forma oficial, por lo que se desconoce cómo califica los caldos que aparecen en la guía Parker.

De su antecesor en el cargo de sumiller, el que en 2011 fue capaz de otorgarle más de 90 puntos sobre 100 a un vino de la denominación de origen Valdeorras que se vendía a 1,50 euros la botella, no se volvió a saber nada.

Aquel episodio había sido todo un escándalo entre catadores y amantes de los vinos cuando en The Wine Advocate se hablaba de un "blanco rico, sabroso, que busca el placer. Seco en paladar. Tiene reminiscencias de chablis rústico pero con un perfil de sabor ligeramente distinto". Todos aquellos con un mínimo de paladar llegaron a sonrojarse ante tal ficha de cata.