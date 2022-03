EL LUNES la actriz Fiorella Faltoyano (Málaga, 1949, de madre monfortina) presenta en Madrid El ojo de la cerradura acompañada por su amigo José Sacristán. Es la segunda incursión en el mundo de la escritura de una de las actrices más relevantes del panorama español. Dice la sinopsis que El ojo de la cerradura son 16 relatos costumbristas con algunos giros hitchcocknianos. Pero el título también sugiere observar, mirar vidas ajenas o descubrir secretos.

¿Cuánto hay de vidas ajenas y de la suya en los textos?

El ojo de la cerradura es una reflexión sobre el mundo que estamos viviendo y una intromisión en nuestros actos y pensamientos. Todas son vidas ajenas y, a la vez, todas tienen algo de mi, de lo que pienso y observo. Es la curiosidad por las vidas ajenas que a veces todos sentimos, mezclada con una loca imaginación.

Una obra escrita en pandemia cuya publicación fue "casual".

Sí, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la vida. La casualidad ha jugado un papel decisivo, aunque yo creo más en el destino que en el azar. En este caso, asistí al programa Pasapalabra cuando estábamos con la serie La cocinera de Castamar y se me ocurrió decir que había escrito algo y buscaba editor. Si en ese minuto que me daban en televisión no lo hubiese dicho quizá no habría libro.

Es su segundo libro. En 2015 publicó Aprobé en septiembre, su autobiografía, que la había escrito para sí misma pero una editorial se interesó por el tema. También casi por azar llegó de Málaga a Madrid, al teatro... Habrá algo más que casualidad. ¿Talento y trabajo?

Es cierto que trabajo duro en mi vida para conseguir los objetivos que me he propuesto, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero es justo también decir que creo que he tenido suerte. Hay personas con talento que trabajan duro y no consiguen el éxito.

Dijo que la autobiografía le ayudó a ordenar su cabeza y a saber quién era. Su historia personal es compleja, su nombre y sus apellidos la reflejan. ¿Cuánto le ha marcado saber que Ramón Pardo Arias (exalcalde de Pantón) era su padre y demostrarlo?

Enormemente. Durante 60 años he sentido el vacío, difícil de llenar de sentirme huérfana, sabiendo al mismo tiempo que mi padre estaba vivo pero completamente ausente en mi vida real, aunque no en mi imaginación. Yo imaginé muchas veces como habría sido mi trayectoria vital si él hubiera estado cerca de mí. Y siempre había un dolor latente por su ausencia.

¿Quién es ahora Fiorella Faltoyano y cuánto queda de Monforte, de Fiolleda o de Pantón en ella?

Pues una mujer mayor, bastante tranquila y, de alguna manera, satisfecha de mi trayectoria vital. Creo que actué en cada momento lo mejor que podía y supe. He intentado no dañar a nadie para conseguir mis objetivos arrimando el hombro cuando hacía falta. De Monforte, especialmente de Fiolleda queda todo, mis mejores recuerdos de infancia están ahí. Ya sabéis ‘Mi patria es mi infancia’, o eso decía Rilke. Pantón siempre fue y sigue siendo un paraíso nunca encontrado.

Aprobé en septiembre fue catártico. ¿Qué espera que le aporte El ojo de la cerradura?

En esta ocasión solo es un divertimento, solo espero que posibles lectores se entretengan un rato y quizá reflexionen un poco sobre ellos mismos y el mundo que estamos construyendo.

¿Le traerá El ojo de la cerradura a Monforte, a una firma de libros incluso a la Feria del Libro?

Ojalá, siempre me conmueve volver y si es para encontrarme con lectores de mi libro, todavía más.

Dijo en alguna ocasión que, después de todos sus éxitos, a los 40 y pico su teléfono había dejado de sonar. ¿Dejan de interesar las actrices cuando llegan las arrugas?

Vivimos en un mundo pensado para los jóvenes, pero no solo en el cine. Para la gente joven también son los aeropuertos, los bancos, la moda... Todo está organizado para ellos y en ese contexto cumplir años te complica la vida. Lo más curioso es que cada vez vivimos más años y en mejores condiciones físicas, es muy contradictorio.

Hace unos años el teléfono ha vuelto a sonar. Cuéntame, Amar en tiempos revueltos, La cocinera de Castamar y está a punto de estrenarse Sentimos las molestias, en Movistar+, con Antonio Resines y Miguel Rellán. ¿Ilusionada?

Siempre que tengo un proyecto en marcha y a punto de ser estrenado, sea un libro o una serie, me pongo un poco nerviosa. Me preocupa cómo juzgarán el trabajo hecho. En esta ocasión pasa lo mismo. Es una serie muy curiosa porque habla de personas mayores que no nos sentimos mayores e intentamos vivir como si aún fuésemos jóvenes y todo estuviera por llegar. Es muy divertida y a la vez un poco triste. Está muy bien hecha y el trabajo de Resines y Rellán es espectacular.

Supimos por las redes sociales que estaba muy preocupada por Resines cuando se contagió de covid. También supimos del apoyo incondicional a su hijo, Daniel Tarfur, en la compra fallida del CB Badajoz, pero también fue crítica con esas redes sociales. ¿Cuánto suman y cuánto restan las redes?

¡Las redes sociales! Creo que pueden ser útiles si se utilizan bien y también un mecanismo para extender odios y filias. Yo a veces me río porque la opinión más políticamente correcta que se te ocurra escribir es contestada por alguien, siempre hay alguien esperando a ver que se dice para oponerse y, a veces, de muy malos modos.

¿Leeremos algún día 'Fiorella Faltoyano, actriz' o 'actriz y escritora'?

(Risas) ¡Yo creo que ya podemos decirlo. Actriz y escritora. Es una definición que me gusta.