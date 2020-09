Pantón no contabiliza nuevos positivos entre los contactos de los siete infectados

El alcalde de Pantón, José Luís Álvarez, ha informado este viernes de que el Ayuntamiento continúa "con las labores de desinfección" de las principales calles de la localidad, luego de que se hayan detectado varios positivos: dos jóvenes que participaban en el rodaje de la última película del monfortino Dani de la Torre y otros cinco casos de una despedida de verano en la parroquia de Acedre.

Álvarez ha puntualizado que esas labores de desinfección "se vienen haciendo" desde el "principio", y se mantienen estos trabajos en "las calles principales, donde están los bancos, donde está el centro médico y el centro de mayores".

El alcalde de Pantón también ha resaltado que en el centro médico hay una persona "para desinfectar a cada paciente". "Eso lo tenemos bastante controlado pero nunca es suficiente", traslada.

En cuanto a los casos, ha indicado que son "dos jóvenes de Pantón" que iban a participar en la película de Dani de la Torre, además de cinco casos originados en una fiesta en Acedre.

"Ya hemos hecho los controles, 50 entre familiares, y no salió ninguno más. Estamos a la espera; este jueves se hicieron los últimos de familiares de algunos que estaban ahí, a ver lo que pasa", ha agregado.

"Tranquilo no puedes estar; igual sale hoy que no tienes y mañana lo tienes (el coronavirus)", ha reflexionado. "A nosotros se nos dio el caso de una persona que vino de Barcelona, hizo el control y no tenía nada. Al día siguiente se encontraba mal, lo fue a hacer y lo tenía", ha relatado. "Hay que convivir con esto", ha concluido.