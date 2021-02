La pandemia evidencia menos cartón y vidrio en Monforte para reciclar

El Ayuntamiento de Monforte comunicó que los vecinos reciclaron más vidrio, envases de plástico, latas, aceite, pilas y enseres domésticos en 2020 con respecto al año anterior. Sin embargo, la recogida de cartón y vidrio disminuyó motivada, afirman desde el gobierno local, por los diferentes cierres temporales de muchos establecimientos comerciales durante el estado de alarma por la pandemia.

En los contenedores amarillos, que recogen envases de plástico, briks y latas, en 2019, se recogieron 190,3 toneladas, mientras que en 2020 fueron 196,7, lo que supone un 3,4% de incremento.

En los colectores conocidos como iglú verde, los destinados a envases de vidrio, se aumentó un 0,5% la recogida, ya que en 2020 fueron 303,13 toneladas y el pasado año 301,52. Podrían haber sido más, destacan los gestores de los residuos, si el sector hostelero no hubiese permanecido tanto tiempo cerrado.

Sucedió algo similar con los contenedores azules, para papel y cartón. En estos bajó un 10,6% la recogida (2019, 340,14 toneladas, frente a las 303,94 en 2020), a causa de la poca actividad que registró el comercio local, también afectado por la crisis sanitaria.

OTROS RESIDUOS. La recogida de aceite doméstico usado aumentó con respecto a 2019, pasando de 6,722 toneladas a 7,225, lo que supone un 7,4% más.

En cuanto a las pilas y baterías, un residuo altamente peligroso para el medio ambiente, recordó el Ayuntamiento, su depósito aumentó en Monforte un 31,5%, pasando de las 0,8 toneladas de 2019 a las 1,1 del pasado año.

El plástico agrícola fue el residuo que más se recogió en 2020 en Monforte, al aumentar un 40,7%.

El alcalde monfortino, José Tomé, señaló que las cifras "son mellores que as de 2019 e que as de 2018, polo que dende o Concello agradecemos aos cidadáns a súa concienciación e colaboración, xa que están contribuíndo decisivamente a facer do concello unha cidade máis limpa á vez que contribúen á protección do medio ambiente".

La basura de las cocinas, igual, con 7.700 toneladas

Los llamados residuos sólidos urbanos, los restos de comida y otros desperdicios que se originan en una casa se mantienen en Monforte en poco más de 7.700 toneladas anuales. Ello supone que cada vecino, independientemente de su edad, genera cerca de 417 kilogramos de este tipo de basura al año. La cifra apuntaría a un mantenimiento tanto de la población como de sus costumbres alimentarias.



Concienciación

El alcalde, José Tomé, destacó que el pasado año se realizaron dos campañas de concienciación sobre el reciclaje de residuos, acciones que, piensa, "sen dúbida contribuíron á mellora dos datos descritos".



Renovación

La empresa FCC Medio Ambiente acordó renovar 3.880 cubos para la basura y colocar casi 300 nuevas papeleras.