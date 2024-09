Familias de Ribas de Sil piden "un agrupamento axeitado" de los alumnos del colegio

La Asociación de Nais e Pais (Anpa) del colegio público de San Clodio de Ribas de Sil convocó este domingo una nueva manifestación para reclamar más dotación de profesorado para el centro con el fin de conseguir "uns agrupamentos axeitados de estudantes que garantan un ensino público digno e de calidade no medio rural, así como unha verdadeira igualdade de oportunidades". La protesta recorrió las calles de la localidad para terminar delante de la casa consistorial.

Con la actual dotación de docentes, en el Ceip de San Clodio sólo podrían crear dos grupos en Primaria. "Nun curso estarían os de primero, segundo e terceiro, e noutro, os de cuarto, quinto e sexto", señalan los padres, para agregar que esta situación "non é enriquecedora, nin ideal. Os nenos ven limitadas as posibilidades de desenvolver plenamente as súas capacidades".

La Anpa entiende que, en la práctica, resulta "mo icomplicado" atender nunha única aula, cun só profesor, niveles tan diversos e respetar axeitadamente os diferentes ritmos de aprendizaxe". Reclaman un profesor más para desdoblar a los niños de Primaria en tres grupos: primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. "Os nenos do rural non son números, precisan contar coas mesmas oportunidades", insisten.

Ocho centros en toda la provincia

Los padres recuerdan que la Federación de Anpas de Lugo (Fapacel) expuso en julio a la jefa territorial de Educación y al inspector jefe el malestar de las familias por los reagrupamientos previstos en ocho colegios de la provincia. La Anpa de Ribas de Sil también se reunió en agosto con estos responsables educativos, "pero a tres días de empezar o colexio non hai ningunha solución para o problema plantexado", afirman.

La próxima manifestación está prevista para este martes a las 12.00 horas en Lugo convocada por Fapacel para protestar por todos los agrupamientos de la provincia.