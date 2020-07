El pabellón deportivo de Bóveda tendrá una mejor iluminación

El Ayuntamiento de Bóveda reformará las instalaciones de iluminación interior del pabellón municipal con el objetivo de mejorar su eficiencia energética. El proyecto eliminará tecnología obsoleta, de baja eficiencia energética y alto coste económico, para instalar luces más avanzadas con el fin de reducir el consumo. Concretamente, se llevará a cabo la colocación de luces led en la zona de pista y de las gradas, manteniendo un nivel de iluminación adecuado. También se reformará el cuadro de mandos y protección, y se sustituirán las luces de emergencia, que se encontraban en muy mal estado, así como el cableado de parte de la instalación.

El proyecto para el pabellón supone una inversión de 24.977 euros con cargo al Fondo de Compensación Ambiental. La sustitución de 35 campanas lumínicas supondrá un 66,19% de ahorro energético con respecto al consumo actual.

Calefacción. Además, el proyecto incluye la mejora de la calefacción de la casa consistorial con un importe de 14.571 euros. Esto se logrará efectuando una nueva red de distribución en superficie (ida y retorno) a los radiadores existentes, en diámetros según se estime en cálculos. De esta forma, no solamente emitirán calor los elementos, si no también la red de distribución.

El alcalde de Bóveda, José Manuel Arias, explicó que las actuaciones proyectadas "son necesarias porque permiten conseguir unhas instalacións renovadas, con seguridade de utilización, que proporcionen unha calidade do servizo axeitada fronte as instalacions actuais obsoletas e que non permiten garantir a seguridade. Falamos dun servizo que era insuficiente para cubrir as necesidades da poboación e ao mesmo tempo ineficiente".