Una ourensana de 15 años crea el cartel anunciador de la Feira do Viño de Amandi

Rocío Rodicio González, una joven ourensana de solo 15 años, es la ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento de Sober para elegir el cartel anunciador de la edición número 42 de la Feira do Viño de Amandi, que se celebrará los días 9 y 10 de abril, en el inicio de Semana Santa.

Rocío recibirá por su trabajo un premio de 600 euros. La suya fue la creación ganadora en un año donde el Ayuntamiento ha vuelto a recibir originales de diversos puntos de Galicia y también del resto de España.

A pesar de su juventud, Rocío Rodicio presume de varias distinciones. Ganó, por ejemplo, en tres ocasiones el concurso de dibujo y redacción del diario La Región.

Un diseño suyo fue también elegido como cartel del 25-N del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar y se proclamó igualmente vencedora del décimo premio nacional Avelina Lamas. Además obtuvo una mención de honor en el concurso por el octavo centenario de la catedral de Burgos.

En este caso, la joven autora ha querido recoger la esencia de la Feira do Viño de Amandi. En su cartel, que el Ayuntamiento soberés hará público en unos días, puede distinguirse una copa cuyo interior contiene, en vez de vino, un viticultor, el río Sil y uvas.

Para Rocío Rodicio, ser la ganadora de este concurso supone "unha gran oportunidade". Además, la ourensana asegura sentirse "moi orgullosa co premio e co traballo, unha acuarela con lapis de cores".

Con la elección del cartel anunciador, un concierto y la presentación del equipo de rally Barantes Sport, en Sober se dio este sábado por comenzado el Mes do Amandi, una serie de actividades previas a la feria para promocionar el vino.

EL PROGRAMA. El alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, explicó que el resto de la programación del Mes do Amandi se detallará en los próximos días.

Ya hay varios aspectos de la edición 42 del certamen confirmados. En primer lugar, el pregonero. Será Chechu Salgado, actor soberés ganador este año de un premio Goya por su papel en la película Las leyes de la frontera.

El intérprete amplía una selecta lista de artistas que han cedido su voz a la Feira do Viño de Sober en los últimos años. La última pregonera fue la famosa cantante aragonesa Eva Amaral y antes que ella lo hicieron la fadista portuguesa María do Ceo, la gaiteira gallega Cristina Pato o la cantante monfortina, ex del grupo folk Luar na Lubre, Rosa Cedrón.



"Cuando tengo exámenes, saco tiempo para crear un boceto y así desconecto"

Dibujar es una pasión para Rocío Rodicio. Con solo 15 años, esta joven ourensana habla con una pasmosa seguridad sobre el que sin duda es su pasatiempo preferido, que lleva a cabo en un estudio de su casa y al que recurre para desconectar incluso en las épocas más agobiantes que hay para alguien de su edad, los exámenes del instituto.

"Siempre intento, incluso durante la época en que tengo exámenes, sacar tiempo para crear un boceto. Así desconecto", afirma Rocío al ser cuestionada por este diario. Eso sí, esta estudiante de cuarto de eso todavía no tiene claro si va a orientar su futura carrera profesional hacia el mundo del dibujo.

Tiempo tiene de sobra para pensarlo. El presente dice que talento no le falta y sus éxitos en los distintos concursos a los que se ha presentado —el del cartel anunciador de la Feira do Viño de Amandi ha sido uno más— parecen corroborarlo. "Me gusta participar en eventos como este y siempre estoy buscando alguno. Del de Sober me enteré a través de las redes sociales ", dice Rocío.

Además de dibujante, la joven es una apasionada de la escritura. Siempre que puede elabora poesía o redacta su reflexiones. Por supuesto, también en este campo es una habitual de los concursos.

PRIMEROS PASOS. Pero la pintura es lo que más le gusta. Dibuja desde que es muy pequeña y durante unos años fue a clases. Luego comenzó a pintar por su cuenta, en casa. Y esa actividad que le sirve para desconectar y evadirse hasta de las exigentes pruebas académicas le da resultados, lo cual no deja de ser una fuente más de inspiración.

"No me esperaba para nada ganar en Sober, pero tenía claro que al menos lo iba a intentar. Estoy muy contenta de que el jurado haya apreciado mi trabajo", subraya Rocío Rodicio.

Su creación transmite, además, la esencia viticultora de un territorio que dice encantarle. Rocío tiene raíces familiares en Parada de Sil, municipio situado en la parte ourensana de la Ribeira Sacra. A Sober ha ido solo en alguna ocasión. Seguro que pronto le tocará volver para presumir de cartel.