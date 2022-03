Otra sentencia avala al Concello en su plan para hacer el parque del Hospital

El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, anunció que el Juzgado Contencioso-Administrativo número dos de Lugo ha fallado a favor del Ayuntamiento en relación con el recurso interpuesto por la empresa Gas Monforte S.L. contra la resolución del pleno municipal del 28 de octubre de 2019, que declaró de utilidad pública e interés social la parcela de esta empresa con el fin de destinarla a la construcción de un nuevo parque y zona de aparcamiento.

Esta última sentencia judicial se añade a la dictaminada por el Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en septiembre de 2021, que también falló a favor de la administración local cuando declaró la urgente ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de los terrenos para la construcción del citado parque.

En este sentido, el regidor monfortino mostró su satisfacción por esta nueva resolución favorable al Ayuntamiento, "vai ao fondo da cuestión, pois dános a razón no que é a declaración de utilidade pública e interese social dos terreos do futuro parque do barrio do Hospital, que suporá unha mellora moi significativa para esta zona da cidade ao dotala de novos espazos destinados ao lecer e esparcemento, así como dunhas 60 prazas de aparcamento".

Además, José Tomé recordó que el pasado mes de febrero el Consello Consultivo de Galicia también dio la razón al Ayuntamiento en la rescisión del contrato de las obras de este parque por el incumplimiento contractual de la empresa a la que se le habían adjudicado los trabajos.

Tomé destacó la alta cantidad de personas de toda la Ribeira Sacra que acuden a este barrio por la necesidad de pasar consulta en el centro sanitario. Pacientes que se acercan en la práctica totalidad de los casos en vehículos particulares y que se encuentran con el problema de no disponer de un espacio donde dejar sus coche a pesar del alto número de plazas existentes en el recinto del hospital. Este problema, destacó el alcalde, llevó al Ayuntamiento a proyectar una nueva zona de aparcamiento.