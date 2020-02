O Oso de Salcedo, un papel só apto para fortes

As escenas previas ao paso do Oso de Salcedo son moi curiosas. Hai coma unha especie de tensión divertida e máis de un dá varios pasos cara atrás, coma escapando dun personaxe que, por que non dicilo, impón. É unha das figuras máis pintorescas do Entroido na Ribeira Sacra.

Percorre este punto da Pobra do Brollón e, coa axuda dos seus criados, vai capturando os visitantes para pintalos de negro. Detrás deste costume hai unha historia ancestral, unha asociación veciñal que a mantén viva e unha persoa que a desenvolve no rol de papel protagonista.

Quen vai dentro do oso de Salcedo? Felipe Castro, habitante do lugar e investigador local, di que ten que ser alguén cunha condicón física axeitada, o suficientemente forte como para moverse dentro dunha vestimenta que, segundo describe, pode pesar entre 30 e 40 quilos. "Hai que ter en conta que durante a saída do Oso de Salcedo é habitual que chova, así que a auga aumenta o peso do traxe", comenta.

Unha boa sesión de exercicio agarda á persoa elixida para facer de oso, que este ano sairá da súa particular cova o vindeiro luns, día 24. Pel de ovella, o coiro da máscara e o trapo das gadoupas que tinguen de negro o corpo das súas 'vítimas' son os materiais que componen hoxe en día as vestimentas do Oso de Salcedo.

No pasado, cando había menos recursos, empregábanse as peles de calquera animal doméstico para facer o traxe do oso

Non sempre foi así. Felipe Castro sinala que antes, con moitos menos recursos, había que facer o disfrace co que se podía. Principalmente, peles de animais domésticos. Logo, o día da festa, o oso chegaba a subir polos tellados e mesmo a meterse no interior das casas na procura de xente á que someter. "Pouco a pouco, a celebración foi collendo auxe e incorporáronse os criados, para facilitarlle o traballo ao oso", engade Felipe Castro.

As roupas dos actores secundarios son menos complexas. Sacos vellos cubren por completo os personaxes encargados de que ninguén escape da lei do fero animal, que cada certo tempo necesita someter a súa pel a remendos.

"Antes eran os veciños os que se encargaban deso. Agora lévase a un costureiro. Cando pasan varios anos o traxe rómpese polo uso e compre arranxalo", di Felipe Catro. Nin unha roupa de semellante grosor libra de sufrir estropicios. Lavala é outro mundo.

"É preciso poñer o traxe en mans de profesionais que sexan capaces de limpalo e pasa bastante tempo ata que está listo. Logo, o habitual é gardalo no local social ata o ano seguinte", relata Felipe Castro.

Un bo mantemento do material tamén axuda a que perviva unha tradición. Sobre a fórmula do líquido negro que tingue os asistentes, Felipe Castro é claro: "é coma a da pócema máxica, segreda".