El Ayuntamiento de Monforte desveló hoy todos los conciertos de las fiestas patronales, después de que hace unos días trascendiese que el día 13 de agosto actuará en la ciudad Edurne. Además de la triunfita, en la explanada de A Compañía estarán la orquesta Panorama, La Oreja de Van Gogh, Rosario Flores, Ana Mena y Mago de Oz.

El alcalde, José Tomé Roca, explicó que este año habrá un día más de festejos. Así, se desenvolverán entre los días 10 y 16 de agosto, cuando tradicionalmente comenzaban el día 11.

En la jornada del día 10 tendrá lugar el pregón y habrá una actuación musical en la Praza de España. Para el día 11 está previsto el concierto de la orquesta Panorama. "Quixemos ter nas festas con esta orquestra porque foi a encargada de pechar a edición de 2019 con moitísimo éxito, así que non había mellor xeito de retomar as celebracións despois do parón da pandemia", añadió Tomé.

Rosario Flores actuará en Monforte el día 14 de agosto. AEP

El día 12 será el turno del grupo musical de género pop-rock originario de San Sebastián, La Oreja de Van Gogh. El 13 está previsto el concierto de Edurne y le seguirán Rosario Flores y Ana Mena los días 14 y 15 de agosto, respectivamente.

Mago de Oz cerrará las fiestas el día 16.

Además de estos conciertos, estarán presentes otras orquestas y se celebrarán las tradicionales sesiones de fuegos artificiales del río y de San Vicente. El presupuesto de estas actividades es de 300.000 euros.