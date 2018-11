La oposición obliga a Tomé a prorrogar los actuales presupuestos

Los votos negativos de diez concejales (PP, no adscritos y Esperta) contra los seis positivos del equipo de gobierno de Monforte que lidera José Tomé y la abstención del único edil del BNG fueron más que suficientes para que los presupuestos municipales para el año 2019, que ascendían a 12,8 millones de euros, no saliesen adelante. Al alcalde no le queda otro remedio que prorrogar los actuales, un 1,7% inferiores a los que había diseñado.

Lo vivido en la tarde del lunes en el salón de sesiones de la casa consistorial fue un calco de lo sucedido en los últimos años cuando se trataban las cuentas municipales, incluso de lo que se oye en los plenos ordinarios de cada mes, con reproches desde la oposición hacia el alcalde, acusándolo de prepotente, de mostrar actitudes chulescas e incluso de menospreciar a las portavoces de la oposición por el mero hecho de ser mujeres.

Y es que los discursos se repitieron desde los asientos de la oposición, como denunciar que el Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi) o el de construcción son excesivamente altos y que el regidor tiene una especie de obsesión por asfaltar calles sin disponer de un proyecto de ciudad, de una planificación a largo plazo.

Con todo, lamentaron que José Tomé no haya sido más receptivo estos años a las propuestas de la oposición, recalcado sus portavoces que debería haber tenido en cuenta que son mayoría en el pleno, de ahí que la acción de gobierno del grupo socialista, a pesar de encontrarse en minoría, les pareciese "dictatorial".

LAMENTO. El alcalde lamentó que no pudiesen salir adelante los presupuestos para 2019, sobre todo por lo que supone, dijo, a nivel social.

Destacó que se paralizan los incrementos previsto para tareas asistenciales y las subvenciones nominativas a asociaciones de todo tipo que funcionan en el municipio.

Tomé declaró al final de su intervención que si los monfortinos le otorgan la mayoría absoluta en las elecciones locales del 26 de mayo del próximo año, un mes después, a finales de junio, sacará adelante las cuentas para "non causarlles graves perxuizos".

Con todo, el mandatario lamentó "a falta de responsabilidade" de los partidos de la oposición, a los que acusó de "cocerse na súa propia salsa" y de importarles más bien poco Monforte y sus vecinos.