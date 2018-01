La oposición monfortina inicia contactos para una moción de censura a Tomé

Los dos principales grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Monforte, Partido Popular -cinco concejales- y no adscritos -cuatro ediles escindidos del BNG en el mes de junio-, han anunciado su intención de "iniciar contactos" para proponer una moción de censura contra el actual alcalde, el socialista José Tomé. Tomé, que gobierna en minoría con seis concejales de un total de diecisiete, ha señalado en declaraciones a Efe que se encuentra "absolutamente tranquilo", debido a la ley antitransfuguismo que impediría cualquier tipo de movimiento en su contra.



Los no adscritos, por su parte, se amparan en que dicha ley ha sido recientemente anulada por el Tribunal Constitucional, aunque lamentan que, con toda seguridad, los cambios "no se aplicarán hasta los próximos procesos municipales". Aún así, su portavoz, Pilar López, ha incidido en la necesidad de castigar "la actitud arrogante del alcalde", "sus incumplimientos" y "su falta de gestión", motivos por los que votaron en contra de los presupuestos municipales de 2018.



Desde el Partido Popular, su portavoz Julia Rodríguez Barreira también ha subrayado que "la mayoría de la corporación está en contra de este alcalde".



Por ello, y a pesar de la "situación medio incierta" provocada por la anulación de la ley antitransfuguismo, los populares "iniciarán contactos" con todos los grupos de la oposición -no adscritos (4), BNG (1) y Esperta Monforte (1)-. "Contemplamos todas las posibilidades", señaló Rodríguez Barreira. "Por tanto, nuestra responsabilidad es seguir explorando todas las opciones", sentenció la concejala popular.



En el caso de que la moción de censura no prospere, los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Monforte de Lemos se aprobarán de forma automática en el pleno ordinario del 29 de enero.