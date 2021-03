La oposición para cubrir tres plazas en la Policía Local en Monforte quedó desierta

La oposición para cubrir tres plazas de la Policía Local de Monforte quedó finalmente desierta. Las dos únicas personas que aprobaron la prueba teórica de las 14 que se habían presentado fallaron en las físicas. Martín Mejuto Sobrado y Javier López Cortiñas fueron los únicos que dieron la talla en la teoría con puntuaciones de 8,1 y 7,1 sobre diez, respectivamente.

Sin embargo, Javier López Cortiña fue declarado no apto al se incapaz de conseguir realizar en el tiempo mínimo exigido la prueba de velocidad, consistente en una carrera de 50 metros lisos.

La siguiente prueba era de potencia del tren superior y a ella solo estaba llamado el aspirante Martín Mejuto Sobrado, quien decidió abandonar después de un intento fallido.

Con todo, el tribunal de esta oposición que tanto concurrentes (140 inscritos inicialmente) como sindicatos y partidos políticos consideraron "irregular" propuso a la alcaldía declarar desierta la convocatoria. Por ello, el Ayuntamiento, si sigue interesado en cubrir esas tres plazas del cuerpo de la Policía Local monfortina deberá convocar un nuevo proceso selectivo.

Katy Varela, portavoz del PP en Monforte, señaló sobre este proceso selectivo que fue "un verdadeiro escándalo no que se refire á xestión e, dende máis dun punto de vista, un fraude á cidadanía. Os populares consideramos que o Concello debe estudar a posibilidade de devolver o importe das taxas aos aspirantes que non se presentaron as probas".