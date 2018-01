La oposición y colectivos sociales se unen para reprobar al alcalde de Monforte

MONFORTE. Los partidos de la oposición al equipo de gobierno local de Monforte y colectivos sociales de la ciudad escenificaron el jueves su unión para reprobar al alcalde, el socialista José Tomé, y exigirle la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) en lo que se refiere a que la bonificación pase del 30 al 90% para aquellas obras que sean declaradas de especial interés, de utilidad social o de fomento de la ocupación.

En un claro ambiente de denuncia, los diferentes portavoces de los grupos de la oposición explicaron que en el pleno del pasado 18 de diciembre, en el que llevaron diferentes mociones para solicitar dicha modificación, el portavoz del equipo de gobierno, Iván Torres, indicó que se trataba de una «ilegalidad» y que, en cualquier caso, antes habría que proceder a modificar la Ley de Régimen de Haciendas Locales. «Ante este argumento solicitamos a intervención do secretario no pleno para despexar dúbidas, pero como xa nos ten acostumados o señor alcalde non lle deu a palabra nin lle deixou intervir. Xa sabía que estabamos no certo e dentro da legalidade á hora de pedir esta modificación», indicó la portavoz de Esperta Monforte, Maribel García.

Ante esta negativa de José Tomé de dar la palabra al secretario durante el pleno del 18 de diciembre, los grupos de la oposición, y según palabras de Maribel García, «vímonos na obriga de solicitar un informe para que o secretario aclarase os termos da legalidade. Según as súas palabras nun informe emitido hoxe pola mañá, resulta evidente a legalidade do proposto nas mocións, sendo incluso o tope permitido dun 95% da bonificación, en lugar do 90% que solicitamos nas mocións».

La portavoz del grupo no adscrito, Pilar López, manifestó que el hecho de no concederle la palabra al secretario indica que el alcalde «sabe que non ten razón e non fai outra cousa que prexudicar aos demáis e a Monforte. Con demasiada frecuencia, o noso rexedor ten actitudes moi pouco democráticas e opta por atacar a oposición. É un verdadeiro despropósito». López acusó a Tomé de no velar por los intereses de la ciudad y de su vecinanza, y no dudó en calificar esta situación como una «cuestión política, pois en ningún caso ten que ver coa legalidade. Esperemos que recapacite e promova o inicio do expediente».

Por su parte, la portavoz del PP en Monforte, Julia Rodríguez, recordó casos como «as parcelas de O Reboredo, os acordos con Aqualia e o cambio de proxecto para o baixo do hotel Comercio» para concluir que al alcalde de la ciudad del Cabe «non lle importa mentir con tal de acadar os seus intereses. Mentres, dedícase a desatender as propostas e dicir que enredamos e manipulamos».

También intervino el coordinador comarcal de CC.OO., Mario Docasar, que acusó a Tomé de tener «tics de sectarismo, intereses ocultos e inconfesables» para no aprobar una ordenanza «que só busca o beneficio de colectivos que velan pola veciñanza». Docasar se quejó de que el apoyo a este tipo de asociaciones «faise coa boca grande sempre, pero ao final queda en nada».

ASOCIACIONES. En la reunión del jueves estuvieron Julio Cortiñas, responsable de Prodeme; Estrella Rodríguez, directora de Afamon; Marisa Mira Rojo, colaboradora de Cáritas; Francisco Guitián, presidente de Albores, y Anabel López, tesorera de Auxilia.

Todos ellos suscribieron el comunicado conjunto de la oposición monfortina y quisieron dejar constancia de que consideran «incomprensible» la actitud del alcalde, al que invitaron a conocer «nuestras necesidades e ilusiones» ya que «desconoce la verdadera labor de las entidades sin ánimo de lucro de la ciudad».

Cortiñas indicó que hasta ahora los colectivos sociales «siempre fuimos bien recibidos» y lamentó «el cambio que desde hace un tiempo se ha vivido en el Ayuntamiento monfortino».