Onde vive o espírito tradicional ribeirao

Na parroquia de Líncora, en Chantada, hai unha adega que vai máis alá da produción de viño. Dende hai 23 anos, Terras Bendaña traballa para manter intacta a tradición e a forma de vida propia dos ribeiraos, transmitíndoa a través dos seus caldos, típicos da zona, mais tamén en cada recuncho das súas instalacións, nunha fermosa finca do lugar de Sobrado que acolle o Centro Etnográfico Ribeirao.

Foi Moncho do Pío —o pai de Ramón Rodríguez Porto, actual propietario— quen se fixo en 1972 coa propiedade, onde acondicionaron a adega. Na familia, como é costume na zona, a elaboración de viño remontábase xeracións atrás, "200 anos polo menos", puntualiza o dono. Nos arredores de Sobrado e en Belesar e Pesqueiras repártense as catro hectáreas de viñedos que traballan.

Venden unha parte da produción, que, aínda que varía segundo o ano, adoita estar entre os 25.000 e os 30.000 quilos das principais variedades da comarca, e o resto emprégano na elaboración do seu viño. En concreto, un tinto xoven con carácter, afroitado e con bo paso por boca que procuran que lembre aos viños tradicionais. Tamén nun branco que goza igualmente de boa aceptación, baixo o nome de Armeriz.

Terras Bendaña conta con clientes fixos, que dende hai 20 anos confían sempre nesta adega. Tamén traballan con algúns distribuidores, pero a forma de venda que máis medra é a presencial, a través de visitas ás instalacións. Tantas décadas dedicadas ao viño permitiron a esta familia atesourar unha chea de pezas para entender como era no pasado o proceso de elaboración deste senlleiro produto. No centro etnográfico recollen gran cantidade de ferramentas e máquinas que, xunto con outras achegas posteriores, superan o cento de pezas.

Ramón Rodríguez Porto: "O 90% das pezas están relacionadas co mundo do viño e os menores de 30 rara vez saben para que se empregaban"

"O auxe do turismo está a traer moita xente á nosa adega, o que aumenta tamén as vendas. Estamos encantados, porque non deixan de medrar as visitas aínda sen facer promoción", asegura Ramón Rodríguez Porto, que destaca que o 90% das pezas do museo están centradas no viño. Na exposición hai gran variedade de aparellos, como moxegas, pelexos o unha etiquetadora dos anos 60, así como decenas de fotografías.

Para as persoas de 30 anos para abaixo, di o propietario de Terras Bendaña, cada peza é unha sorpresa, porque nin imaxinan para que se podía empregar. No centro pódese ver tamén un carro matriculado. "De non ter matrícula non podías subir á vila, e o carro tiña que ir engraxado para non facer ruido e que os figalgos non protestasen", indica Rodríguez Porto.

Coa cultura

Dar a coñecer a historia da comarca ás novas xeracións e aos visitantes sempre estivo entre os obxectivos dunha adega moi comprometida tamén coa cultura e mais a lingua galega. O pasado ano recibiron o premio Bacelos de Prata, que outorga a Asociación Álvaro das Casas de Ribadavia, por ser pioneiros no emprego do galego na etiquetaxe dos seus viños.

"As nosas etiquetas sempre estiveron en galego e levan un pequeno texto de Antón Grande. Hoxe en día hai unhas 40 ou 50 adegas que apostan por levar a nosa lingua nas súas etiquetas", salienta Porto.

Terras Bendaña, que se chama así porque a finca foi propiedade do marqués de Bendaña, tamén convoca dous certames. Un deles de carácter xornalístio, que leva o nome de Moncho do Pío, e outro chamado ‘Viño e poesía’. Ambos os dous levan uns 20 anos premiando diferentes autores e traballos cun obxectivo: homenaxear os ribeiraos e a súa forma de vida, "que é totalmente diferente á do resto", indica o propietario da adega.

Case 2.000 froiteiras

A finca onde se atopa a adega seducira ao pai de Porto por outro importante aspecto: o cultivo de árbores froiteiras, que alí se dan moi ben e "que a el sempre lle encantou".

Teñen, en ecolóxico, un milleiro de mazairas, 400 cerdeiras, outras tantas nogueiras e un souto cun cento de castiñeiros. Venden as mazás a unha empresa da zona para a elaboración de sidra, mentres que as cereixas lévanas a distintas feiras que se organizan pola zona.