Olalla González, convocada por la selección española de OCR

Las siglas OCR pueden resultar confusas. Tras ellas se oculta el acrónimo 'Obstacle Course Race', es decir, carreras de obstáculos. Es una disciplina deportiva emergente que aún no cuenta con demasiados practicantes en Galicia. Quien la prueba coincide en señalar que es adrenalina pura, aunque advierten que no sirve para todo el mundo. Es necesario estar muy en forma y obliga a entrenamientos realmente específicos.

Monforte y Chantada comparten atleta destacada. Olalla González Álvarez nació en la ciudad del Cabe, pero su vida está en la villa de otro río, el Asma, donde reside y trabaja al frente de una clínica de fisioterapia. En un espacio en la parroquia de Mariz habilitó una especie de centro de entrenamiento personal donde montó obstáculos para prepararse de cara a las carreras.

El primer contacto de Olalla con este particular deporte fue en 2017. Sus resultados han sido tan destacados que le han valido la convocatoria con la selección española absoluta, con la que ha disputado el último campeonato de Europa, en Folgaria (Italia). Repetirá internacionalidad el 21 de agosto, cuando tendrá lugar el Mundial en Costa Rica.

"Es muy divertido y trabajas muchos aspectos. Las carreras de obstáculos son realmente funcionales y completas", describe Olalla, quien se entrena prácticamente todos los días. Descansa uno, como mucho. "Hago tres sesiones de carrera larga urbana o por monte y también trabajo aspectos relacionados con las carreras", explica Olalla. En Italia, y así será también en Costa Rica, hizo frente a un recorrido de 15 kilómetros con 41 obstáculos.

Imaginen ir corriendo y encontrarse, de repente, con un tramo en el que hay que reptar por debajo de una red, trepar un muro, escalar con una cuerda, atravesar un camino con una carga pesada o realizar un ejercicio en suspensión. Además, cada prueba hay que superarla a la primera. Cada fallo penaliza y solo se permiten tres por carrera. En eso consiste el deporte de Olalla.

Olalla González, durante una competición. CEDIDA

En Italia estuvo muy cerca de la final

"En Italia terminé muy cerca del final. Te dan tres pulseras para contabilizar los errores que tienes. Te las van quitando según los cometes y cuando no te queda ninguna, te descalifican. En uno de los últimos obstáculos se me cayó una bola y perdí la última pulsera. Me faltaba muy poco para la meta", lamenta Olalla.

En este deporte aún poco practicado en Galicia (las carreras suelen ser por la zona del Mediterráneo) juegan un papel conjunto técnica, fuerza y resistencia. Olalla es la mejor gallega de la liga autonómica, que está liderada por una cántabra, y ahora tratará de superar obstáculos de carácter mundial. Le espera Costa Rica.