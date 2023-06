El okupa de O Malvarón usó este miércoles una jeringuilla para amenazar a vecinos

Los vecinos del barrio de O Malvarón de Monforte sufrieron este miércoles un nuevo episodio de enfrentamiento con un okupa que califican de agresivo y que tiene un perro mestizo de tipo pastor alemán al que azuza para que ataque a diestro y siniestro. Este hombre llegó a esgrimir una jeringuilla como arma amenazante ante los vecinos e intentó clavársela a uno de ellos.

El vecino que ha registrado varias denuncias antes las policías Local y Nacional, J.F.F, indicó que en la mañana del miércoles este okupa, cuyo apellido es Pájaro y que vivió en un inmueble de la Rúa Aceña Nova de la ciudad del Cabe hasta que este ardió por motivos desconocidos y consumió todo lo que había en su interior, incluso a un perro; lo esperaba a la puerta de su vivienda.

El afectado dijo que mantuvo la calma y que esperó a que el okupa y su can se marchasen y que dejase de increparlo desde la calle, algo que alarmó a otros vecinos, que salieron a las puertas de su casas para ver qué sucedía.

J.F.F. indicó que se armó de valor para salir, momento en el que el okupa le soltó al perro al mismo tiempo que se abalanzaba sobre él con una jeringilla en la mano con el objetivo de clavársela. No lo consiguió en un intenso forcejeo, quizá debido a que varios vecinos lo increparon de forma insistente hasta que Pájaro decidió abandonar el lugar y esa pelea para refugiarse en la casa que ocupa.

Varias denuncias presentadas

El afectado, que vio una patrulla de la Policía Local y otra de la Nacional en el lugar de los hechos, optó por desplazarse hasta los juzgados monfortinos para presentar una nueva denuncia, ya que, dijo, lleva varias interpuestas en la comisaría y en el Ayuntamiento "sin que hayan servido para algo".

"Tengo realmente miedo de que me pueda hacer algo. Su perro me mordió y él rompió la luna trasera de mi coche días atrás, pero lo de intentar clavarme una jeringuilla usada es algo que me preocupa, mucho más que el hecho de que me pueda pinchar con una navaja", destacó el afectado.

Este espera que la denuncia que presentó en los juzgados vaya adelante, aunque tiene dudas de que pueda conseguir que apliquen una orden de alejamiento.

La Policía Local señaló que el perro del okupa dispone del chip de la Reiac y que el can no presenta malos tratos ni desnutrición, por lo que no se puede intervenir.

Sí dijeron que debido a la alarma social generada en el barrio, desde el Ayuntamiento se puede pedir a la Fiscalía que actúe, pero que ello no será inmediato.

Preocupados por sus fiestas

En el barrio de O Malvarón celebran sus fiestas los días 24 y 25 de julio en honor a Santiago Apóstol. Los vecinos dicen no saber cómo podrán celebrarlas si a este okupa, acompañado de su perro, se le ocurre salir durante los festejos, siempre muy concurridos. El temor, añaden, es que los festejos estarán llenos de niños y temen que el can pueda llegar a morder a alguno.