O oitavo Festival dos Eidos comeza no Courel coa fin de dinamizar o rural

Que Parada do Courel é un lugar singular sábese xusto dende o momento en que un o pisa. A fundación Uxío Novoneyra, que opera xusto na casa onde residiu o poeta, fai moito por iso, pero esta fin de semana vaino ser máis co Festival dos Eidos, que colle o nome da obra por antonomasia do autor courelán.

Coa dinamización do rural coma gran obxectivo, o certame deu o venres comezo á súa oitava edición. A inauguración non a perdeu a viúva de Novoneyra, Elba Rey, nin tampouco os seus fillos, Branca Novoneyra, coordinadora da programación, e Uxío Novo, xerente da fundación. Asistiron tamén a alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil.

O representante da Xunta destacou o proxecto en Parada por encaixar "á perfección nos valores impulsados a través do programa Territorio Cultura, no sentido de ampliar cuantitativa e cualitativamente a oferta cultural no rural e impulsar a cultura coma motor de revitalización, reforzando as capacidades do sector para acadar un tecido sólido máis alá dos grandes núcleos urbanos".

Sutil aclarou que a proposta do Festival dos Eidos foi unha das 15 beneficiarias da segunda convocatoria das axudas do Territorio Cultura, que adxudicou 1,3 millóns de euros entre o ano pasado e este a entidades locais e empresas privadas para desenvolver uns 30 proxectos en 85 concellos.

Actividades

O festival comezou cunha exposición de Federico García Cabezón e un recital de poesía con Alba Cid, Estevo Creus e Xosé Miguélez. Produciuse unha homenaxe ao poeta Carlos Oroza e ao peche desta edición agardábanse os concertos de Xackal, Ataque Escampe e DJ Jas Processor.

Para o sábado está previsto un roteiro para ver os paxaros que se mencionan no libro dos Eidos (ás 9.00, ás 10.00 e ás 11.00), unha lectura danzada con Eva Valle, a escritora e xornalista de El Progreso Nieves Neira, María Grandío, María Corral e Beatriz Rodríguez (12.00), poesía con Joao Barrento (13.00) e Eva Veiga, Ana Romaní e Marina Oroza (19.00), a emisión do documental Zumiriki de b (16.30) e concertos de Ríolagares, Rhome, Radio Océano e DJ Tristón (dende as 20.15 horas).

O domingo haberá un roteiro pola pasaxe sonora de Uxío Novoneyra (10.30), un recital de poesía con Chus Pato (12.30) e unha sesión de DJ Jas Proccesor (14.00).