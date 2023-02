Os oficios do Entroido Ribeirao chantadés chean de público o lugar do Moredo

O Entroido Ribeirao viviu este domingo un día máis de festa rachada en Chantada grazas aos oficios. Son representacións teatrais mudas e cómicas protagonizadas polos mecos.

As risas estiveron aseguradas. Viuse algunha caída graciosa e tamén momentos cargados de sátira entre as hortas do Moredo, o lugar da parroquia de Santiago de Arriba onde se desenvolve esta celebración ancestral. Por suposto, tamén fixeron acto de presenza os volantes e as súas inconfundibles campás e os maragatos, que fixeron das súas entre o público.

Outro domingo, e xa van tres, centos de persoas achegáronse para gozar dun Entroido que mañá martes dirá adeus ata o ano que vén co tradicional choro do pucho