La oficina de turismo de Monforte recibió a un total de 2.154 visitantes en julio

La oficina municipal de turismo de Monforte atendió un total de 2.154 visitantes durante el mes de julio, lo que supone apenas un 10% menos con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando los guías atendieron a 2.352 personas.

La mayoría de turistas fueron nacionales (2.080), frente a 44 personas de otros países, que se acercaron a informarse sobre las opciones turísticas de la ciudad del Cabe. Desde la oficina de turismo destacan también que recibieron la visita de 30 personas que realizaron el Camino de Invierno.

En cuanto a los lugares de procedencia de los turistas, la mayoría llegaron de Madrid, Vizcaya y Barcelona. Los extranjeros que visitaron Monforte vinieron de Francia, Suiza, América Latina y Portugal.

Desde la oficina de turismo aseguran que durante la primera semana del mes de agosto se recibió una gran afluencia de turistas, lo que ha obligado a incrementar el horario de apertura de la oficina de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas durante todos los días de la semana, con todas las medidas sanitarias.

Los Escolapios, la Torre del Homenaje, la judería y el Museo de Arte Sacro de las Clarisas son muy demandados y para visitarlos es necesaria cita previa. La iglesia de San Vicente permanece cerrada por obras de restauración y el Museo del Ferrocarril de Galicia todavía no ha abierto las puertas desde el confinamiento por Covid-19. Según la directiva del patronato responsable del museo, no se ha tomado la decisión de cómo abrirlo, por lo que se está aprovechando para "la realización de labores de mantenimiento del material histórico y sus instalaciones", según fuentes de la directiva.

MUSEO DEL VINO. El Centro de Interpretación Ribeira Sacra- Museo del Vino ha recibido un total de 235 visitantes durante el mes de julio, según datos municipales. Además, los trabajadores atendieron 300 llamadas telefónicas de personas interesadas en conocer dicho museo donde se explica el origen de los caldos de la Ribeira Sacra. El aforo de las visitas se reduce a diez personas en cada turno, que se realizan a las 11.30, 12.30, 17.30 y 19.30 horas, con reserva previa.

Tanto el Museo del Vino como la oficina de turismo reabrieron sus puertas el pasado mes de junio tras la colocación de mamparas en las instalaciones y el cumplimiento de todas las garantías de seguridad, siguiendo el protocolo de la Consellería de Sanidade para estas instalaciones.