CONSEGUIR que o BNG se presente ás eleccións municipais en todos os concellos da Ribeira Sacra é un dos grandes obxectivos de Rosana Prieto coma responsable nacionalista na zona sur, unha área que abarca Terra de Lemos, Chantada e Quiroga. Por iso celebra a creación dun consello comarcal do BNG, que se reúne cada 15 días e actúa nos lugares onde a formación carece dunha estrutura.

Cal é o estado de saúde do BNG na comarca?

Agora mesmo é forte, aínda que non do mesmo xeito en todos os concellos. Na Pobra do Brollón estamos moi afianzados, por exemplo, e en Pantón seguimos dende hai tempo unha liña ascendente. O que máis necesitamos é medrar en penetración social. En política é bo ir pouco a pouco. Medrar moi rápido pode ser pouco sostible. O que vexo é que cada vez máis xente nos pide información a través da web e nos últimos anos tamén subiu o nivel de afiliación.

Aínda así semella que ao BNG lle custa máis mellorar no rural.

É máis difícil cambiar os votos nas vilas pequenas que nas grandes áreas urbanas, pero tamén é certo que o voto rural é máis fiel. Se consegues cambialo, aguanta máis tempo. En Pantón é curioso, porque temos moito apoio nas aldeas e non tanto na capitalidade. Quero transmitir que para min o BNG é un instrumento para mellorar a vida da xente común e temos que facer que isto chegue a todos os recunchos das nosas localidades.

O BNG só ten unha alcaldía na Ribeira Sacra, a da Pobra do Brollón. É posible ir a máis?

Si que é posible. En Pantón, se repetimos os resultados e o alcalde —que sofre desgaste— volve ser o candidato, estou segura de que o PP perderá a maioría absoluta. A nosa aspiración é medrar e hoxe por hoxe aceptaría volver ser candidata, aínda que esa decisión aínda non está tomada e as urnas son soberanas.

Que pasou en lugares coma Monforte ou Chantada, onde gobernaron e agora teñen pouca ou ningunha representación?

En Monforte notouse a descomposición do BNG local e en Chantada, o voto da esquerda está moi dividido. O 90% da xente que vota Por Chantada nas municipais aposta polo BNG para a Xunta. Tamén pasa que moitas veces na esquerda consagramos persoas, pero non proxectos. Temos que cambiar iso e que se vote BNG, sexa quen sexa a persoa candidata.

Baralla o BNG coalicións con formacións municipalistas coma Esperta Monforte, Por Chantada ou Agroma Sober?

Estamos abertos ao diálogo, pero depende das propostas e haberá que respectar a independencia da xente de cada localidade. O grande obxectivo é crear candidaturas en todos os municipios, como en Bóveda, onde temos moitos votos malia que non hai lista local, aínda que non é nada fácil.