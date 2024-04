La obra de la residencia de Brollón arranca con un coste de 2,2 millones

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, anunció el inicio de las obras de construcción del centro de atención a los mayores de A Pobra do Brollón, a las que la institución provincial destina 2, 2 millones de euros. Las máquinas comenzaron a trabajar sobre las doce de la mañana de este miércoles después de que el lunes los técnicos de la Diputación y la empresa adjudicataria firmasen el acta de replanteo para comenzar la construcción.

"Cumprimos co noso compromiso cos veciños da Pobra do Brollón de sacar adiante esta residencia e de empezar as obras nesta segunda quincena do mes de abril", subrayó Tomé; quien destacó que la Diputación puso todos los medios para solucionar en el menor tiempo posible los obstáculos ajenos a su gestión que se dieron en este proyecto.

Tomé indicó que bajo su presencia se han puesto en marcha seis centros de mayores y que están en servicio un total de nueve

Para desbloquear el proyecto, la Diputación aprobó un incremento de su aportación en más de 725.000 euros, necesario debido a la subida de los precios de mercado desde que se paralizó el plan al calificarse de insolvente la anterior adjudicataria.

La empresa Construcciones Castro Figueiró es la hora a encargada de acometer los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de doce meses, después de la cesión de contrato por parte de la adjudicataria inicial, un procedimiento que fue autorizado por la institución provincial hace tan solo un mes.

El presidente provincial subrayó que, cumpliendo con la palabra dada cuando tomó posesión, la Diputación avanza en la construcción y puesta en funcionamiento de las residencias comprometidas con los ayuntamientos a pesar de no contar con ningún tipo de colaboración por parte de la Xunta, cuando es la administración que, por ley, tiene las competencias en esta materia. José Tomé destacó que desde el año 2019 la institución provincial puso en marcha seis centros bajo su presidencia, con lo que a día de hoy están en servicio nueve, además de seguir para crear otras nueve.

El alcalde de Brollón mostró su satisfacción por el inicio de las obras para disponer de un servicio largamente demandado.