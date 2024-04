Obra con polémica en un paso a nivel

Dentro del proyecto de mejora de la vía del ferrocarril entre Monforte y Ourense el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comenzado a reformar el paso a nivel de O Reboredo, vital para comunicarse con el polígono industrial. Existe una ruta alternativa a través de la carretera Nacional 120, que se ha señalado en varios puntos de la zona de A Compañía para que conductores de turismos y camioneros no lleguen al lugar y tengan que dar la vuelta.

Ocurrió hace una semana en otro paso a nivel, de la Rúa Escultor Francisco Moure, con, quizá, menos incidencia que en el caso de O Reboredo porque en la parte alta de esta calle son contados los vecinos residentes. Por el contrario, en O Reboredo hay muchos más vecinos a partir del corte, a partir del inmueble con el número 118.

Estos han puesto el grito en el cielo por no habilitarse un paso peatonal para la gente mayor que no dispone de coche y que andando acude a supermercados cercanos o incluso al centro de Monforte para hacer uso de numerosos servicios públicos. Así, se quejan de esta falta de previsión y de que en el lugar de la obra "houbese catro persoas traballando na zanxa, dúas encargadas, un palista, un camioneiro e sete persoas mirando para o aire". Por ello, se preguntaron si "non podería haber un deles regulando o tránsito peonil?". Les respondieron que interpusiesen una reclamación ante la empresa.