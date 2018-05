Obituario: Monforte chora a Pepín de Correos

Todos choramos a perda de José González, coñecido cariñosamente en Monforte como Pepín de Correos. A súa repentina desaparición déixanos xeado o corazón, algo que, estou convencido, non querería que sufrísemos, pola positividade da que facía gala a diario e que transmitía a todos, incluso a aqueles cos que compartía algún breve momento. Era doado rir coas ocorrencias que tiña este apaixonado do motociclismo e do fútbol, a quen, por moito que se lle buscasen as cóxegas, era realmente imposible sacarlle un enfado ou unha mala contestación, como persoa exemplar que sempre foi e que testamuña a grande cantidade de amigos que tiña na cidade e por toda a comarca. O único consolo que queda para aqueles que o queriamos é que agora estará collido da man da súa esposa, Ana Cortiñas, dándose unhas voltas por Monforte, A Ferreirúa ou Carnota, os seus tres lugares preferidos. Un bico a ambos os dous.