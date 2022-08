Nacho Martínez, vecino de una zona afectada de O Courel: "Nuns minutos tiña o río enriba"

Los incendios que el pasado julio azotaron O Courel siguen teniendo consecuencias para los vecinos. Es el caso de Nacho Martínez, residente en Froxán, una de las zonas más afectadas por los fuegos, a quien sorprendió en su vivienda un fuerte arrastre de ceniza provocado por las intensas lluvias de esta semana.

"En apenas dez minutos tiña o río enriba, era como unha cascada de cinza mesturada con auga e inundoume a parte de abaixo da casa, onde teño o cuarto de baño e un pequeño espazo", relata. Su domicilio -que vio el fuego a escasos metros- está en una ladera, próximo al paso del río Lor.

"Agora non hai case vexetación e auga avanzou sen remedio. Levei un gran susto e sentín moita impotencia. Pensei no que deberon pasar o ano pasado en La Palma, co volcán", indica Nacho, quien agradece la ayuda que está recibiendo de sus vecinos. "Viñeron moitos e o sábado iremos facer entre todos unha gabia, para protexer a casa", apunta.

MEDIDAS. Nacho Martínez cree que lo que le pasó a él puede ser "un aviso" para el futuro. Cuestionada al respecto por este diario, la alcaldesa de O Courel, Lola Castro, señala que aunque esta situación ha sido puntual, es importante la prevención. Por eso desde el Ayuntamiento están trabajando y siguiendo las recomendaciones de expertos para preparar el terreno de cara al futuro.

"O que nos din é que agora non se pode poñer palla, porque fai moita calor e está todo seco. Hai que agardar a setembro. O que estamos a facer é limpar cunetas, pistas forestais e tubos e preparar as antigas caldeiras, que se usaban para recoller auga e que non fora contra as aldeas. Aínda así será inevitable que haxa algunha escorrentía", explica la regidora.

Por su parte, desde la Consellería do Medio Rural subrayan que las lluvias caídas son hasta positivas. Como les trasladaron desde el centro de investigación forestal de Lourizán, el agua "contribuirá á recuperación do solo danado polos incendios forestais".