"Nuns anos pecharemos por xubilación e será o adeus da vila"

Lleva casi 30 años de trayectoria, activo y sin fallar a sus vecinos. Es un lugar de referencia, mucho más que un negocio donde aprovisionarse de los productos más cotidianos. Sin embargo, el tiempo pasa y no hay perspectiva de relevo. El supermercado de San Clodio es actualmente la única tienda de alimentación que queda en el ayuntamiento de Ribas de Sil y su futuro es incierto más allá de la jubilación de sus propietarios.

"Os nosos fillos non quixeron saber nada, como é normal, porque teñen as súas vidas feitas fóra da vila. En cinco, seis ou sete anos isto está abocado ao peche e cando o faga será o adeus da vila", indica Irene Sanmartín Ramos, la máxima responsable del establecimiento situado en la Rúa da Liberdade.

Junto a su marido, Miguel Ángel Rodríguez, es la cara visible -hay, además, otras tres empleadas- de un local de referencia para muchos vecinos y que es un fiel reflejo de lo que está ocurriendo en numerosas poblaciones rurales. La falta de gente joven que tome las riendas y pueda llevar a cabo su vida en el municipio condena, salvo sorpresa, al cierre y con la bajada definitiva de la persiana se perderá un servicio más.

Este año, Ribas de Sil ya ha sido noticia precisamente por el cierre de su única sucursal bancaria, la que tenía abierta el Santander. Primero cesó su actividad la oficina y luego lo hizo hasta el cajero automático. Estaban situados en la misma vía que el súper. Solo había que cruzar la calle.

Irene Sanmartín reconoce que la ausencia del cajero se ha notado "moitísimo" en el día a día. "Temos menos clientes, porque como agora teñen que ir sacar os cartos a Quiroga, aproveitan e xa fan a compra alí", explica la comerciante, quien detalla que no es el único negocio afectado . "Máis abaixo na mesma rúa hai un bar e, falando con eles, comentan que tamén notaron un baixón a raíz do peche do caixeiro", dice.

Irene Sanmartín recuerda muy bien cómo eran los comienzos del supermercado, que forma parte del grupo Gadisa y la franquicia Claudio. Entonces había, según relata, "outras tres ou catro tendas de alimentación". Todas ellas fueron cerrando por la jubilación de sus propietarios y nadie se ocupó de ellas.

Desde entonces, Irene y Miguel Ángel se han quedado solos, como únicos proveedores de productos tan básicos para el día a día de San Clodio. Todos los días excepto los domingos ha abierto sus puertas estos años para quien lo necesita. De 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 14.00 horas los sábados.

Según Sanmartín, por el establecimiento de la Rúa da Liberdade pasan de media 150 compradores al día, cifra que en épocas señaladas como Semana Santa o agosto se multiplica por los turistas o los ribaselenses que regresan a casa de descanso.

No solo tiene atribuida la función de abastecer de alimentos. Es habitual que muchos vecinos de los núcleos más rurales, que solo van a San Clodio un día o dos a la semana, elijan el súper para recibir su paquetería. En tiempos del cajero también solían entrar los mayores a pedir que les echasen una mano para retirar su dinero.

Son pequeños roles que convierten este tipo de negocios en referentes de sus comunidades. La pérdida de servicios y población les amenaza igualmente.