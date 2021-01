Que nunca pare la música

El cantante del grupo saviñaoes uno de los muchos nostálgicos de los conciertos prepandemia. Aquellos a los que se iba sin mascarilla y en compañía de muchas otras personas, allegadas o no, donde no había otro fin que disfrutar y pasárselo bien. Hasta era posible abrazarse y mantener cierto contacto. "Non sei se parellas, pero teño claro que nos concertos xorden moitos líos amorosos", asegura el artista.

Andrés Montes es consciente de que por ahora no toca vivir esas experiencias. Desea con fuerza recuperarlas. Mientras espera, como todos, a que el maldito coronavirus sea una funesta historia pasada, ha encontrado en los conciertos a través de internet una especie de sustitutivo. "Para min é moi terapéutico tocar e ver que hai xente que segue o que fas, remato moi agradecido", dice.

El cantante de Gin Toni"s ha recuperado las actuaciones en redes sociales con las que ya amenizó muchos días del tedioso confinamiento del año pasado. Desde el pasado miércoles, los conciertos desde la casa de Andrés Montes están de vuelta y pueden disfrutarse en sus perfiles de Instagram (@pombo1976) y Facebook (Andrés Montes Pombo) cada día a partir de las ocho de la tarde.

"TOCAR AXUDOUME". La música y cocinar fueron para Montes un recordatorio hace un año. La vida sigue y debe hacerlo con alegría. Con esa misma mentalidad han vuelto sus conciertos online.

El repertorio es de lo más variado. En los comentarios que los usuarios van dejando observa las peticiones, que luego prepara para tocar en el siguiente directo. "O outro día unha persoa pediume unha canción de Isabel Pantoja. Levarame un tempo preparala, pero penso tocala e estes días ata cantei algo da película de debuxos animados Coco, relata.

Y el número de personas que a las ocho de la tarde, hora a la que hace no tanto sonaban aplausos desde las ventanas y balcones de las casas, suele rondar el centenar. "Estou moi satisfeito, aínda que realmente é moi mala nova que teña que seguir vixente este formato de concertos", comenta Andrés Montes.

Su mayor deseo es que en el futuro, a poder ser uno no muy lejano, regresen los conciertos de la vieja normalidad. Aunque el último verano no estuvo del todo mal para Gin Toni"s, las sensaciones fueron radicalmente diferentes. "Era triste ver a todo o mundo sentado e separado. Os nosos son concertos dinámicos e participativos e agora non se pode facer nada. O show perde así todo o sentido", destaca un Andrés Montes que pasó de dar 112 conciertos en 2019 -entre Gin Toni"s y otros proyectos musicales- a actuar muy poco en 2020 por la crisis sanitaria.

CULTURA MALTRATADA. "O sector cultural e musical é, sen dúbida, un dos máis afectados pola pandemia", asegura Andrés Montes, quien augura que más de la mitad de las orquestas de Galicia "non van retomar a actividade e iso afecta a moitas familias". El vocalista de Gin Toni"s cree igualmente que los conciertos en salas y bares tardarán en volver a empezar y adquirir la fluidez que tenían antes de la agresiva irrupción del virus.

"Estase cargando contra os eventos cando non houbo ningún caso en concertos", lamenta Andrés Montes, quien reconoce su enfado cada vez que pasa por zonas comerciales. "Por que aí pode haber moita xente e logo non se deixan facer concertos, o sector audiovisual está semiparado ou se reduce o teatro?", se pregunta.

Son cuestiones que tienen difícil respuesta. Simplemente toca esperar a que todo empiece poco a poco a recuperarse. Mientras, Andrés Montes y muchos otros artistas intentarán que la música no deje de sonar, ni siquiera con el ruido generado por el covid-19.