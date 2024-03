Xurxo Varela: "Nun futuro encantaríame participar en Pasapalabra"

Xa son moitos os programas nos que este chantadés opositor a profesor de música e amante dos concursos televisivos ten participado. Na TVG puidemos velo en Atrápame se podes e Noite xigante e en TVE en La noche de los cazadores (fíxolle gañar 10.000 euros). En Antena 3 sairá en El 1%, aínda pendente de emitir.

De onde lle ven esta fascinación polos concursos?

Dende pequeno gústame moito velos e sempre me encantou participar e aprender. Tamén gozo dos xogos de mesa coma Trivial, co que o paso moi ben.

Imaxino que os xogos de mesa supoñen unha axuda.

Si que axudan, aínda que, por exemplo, o último programa no que participei, Noite xigante, é tipo show, non tanto de preguntas, e aí xa non recorres tanto a esa experiencia cos xogos.

Como é a previa dun concurso? Hai un proceso de preparación?

Non fago nada especial. Simplemente tranquilizarme –porque aínda que me gusta moito participar en concursos, sempre te pos algo nervioso– e miro os episodios anteriores, se os hai, para decidir a estratexia a seguir.

É posible gañar algún concurso sen ser un estratega?

Eu creo que é moi importante, pero non é imposible gañar sen deseñar unha estratexia, porque a sorte tamén xoga o seu papel. Depende do concurso.

De El 1%, de Antena 3, non tiña referencia algunha, porque non se emitiu aínda ningún programa. Que tal lle foi?

Quería ver como era, pero non me foi ben, non gañei nada (ri). Tamén hai que dicir que eramos cen concursantes. Só un chega a concursar polo bote final.

Cal é o concurso máis difícil no que ten participado?

La noche de los cazadores, polo formato. Ë difícil, xa que te enfrontas a expertos, xente que concursou noutros programas. Tocáronme as tres mulleres do panel de expertos, Paz, Lilit e Ruth. Vai por tempo e cada vez que elas respondían, comezaba o tempo para min. Se eu respondía, volvían elas. É moi intenso.

E no que mellor o pasou?

Paseino moi ben en todos, pero a Noite xigante levei unhas 30 persoas de Chantada, entre familia e amigos, e foi moi emocionante, fixéronme vivir un momento único. Teño que dicir que a xente que traballa en televisión é moi amable e acolledora. Fante sentir realmente ben.

Ten previsto participar nalgún concurso proximamente?

Eu anótome a todo, menos a First Dates (ri). Fágoo tanto con concursos de nova creación como na estrea de tempada dos clásicos. Ao que me chamen vou.

E por cal espera a chamada?

Por Cifras y Letras, en La 2, por exemplo. E tamén me anotei a Quien quiere ser millonario, que empezará a emitilo La Sexta.

Algún concurso clásico, deses que xa vimos moitas veces todos, no que lle gustaría estar?

Nun futuro, cando estea máis preparado, encantaríame participar en Pasapalabra. Tampouco me importaría nalgún momento intentalo con Saber y ganar.