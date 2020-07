Nulo interés por Castro Dactonio a los trece años de su descubrimiento

El enclave del Castro Dactonio, el poblado que ocupaban los antiguos moradores del valle de Lemos, la tribu de los lemavos que recogen los historiadores romanos Plinio, en su 'Naturalis Historia'; y Claudio Ptolomeo, en 'Geographia', sigue siendo un misterio. Siempre se ha creído, pero sin tener pruebas fehacientes, que su ubicación se corresponde con el monte monfortino de San Vicente do Pino.

Esta localización cobró fuerza hace trece años, cuando con motivo de unas obras en la ladera este monte para hacer un anfiteatro al aire libre aparecieron restos de algo más que un poblado.

El arqueólogo Iván Álvarez, que dirigió aquellas excavaciones en el área, se había mostrado convencido de que bajo varias capas de tierra había una pequeña ciudad castrexa. Las seis catas realizadas en 2007 y 2008 constataron la existencia de casas, cabañas y calzadas.

Sea como fuese no se sabrá qué hay bajo el suelo de esta ladera del monte, el lugar que ocupa el parque Zapardiel porque la Dirección Xeral do Patrimonio no se interesó en aquel momento por profundizar en los hallazgos a pesar de la insistencia del Ayuntamiento de Monforte para contar con su concurrencia.

Con el paso del tiempo, y según los responsables de la administración local en aquel entonces, la falta de presupuesto para hacer labores de prospección arqueológica derivaron en la decisión de enterrar todos lo encontrado a la espera de tiempos mejores para llevar a cabo tales labores.

Diferentes colectivos sociales y culturales del municipio habían mostrado en aquel entonces su apoyo a profundizar en el pasado de Monforte y también a la iniciativa municipal de musealizar los restos que se encontrasen, tal y como, por ejemplo, se ha hecho en otros lugares de la comarca Terras de Lemos.

Es el caso de la fundación Xosé Soto de Fión, con el castro que sacó a la luz junto a su ecomuseo de Arxeriz y que utiliza como un importante reclamo turístico; o el caso los vecinos de Cereixa (A Pobra do Brollón), que han hecho algo similar con el castro de San Lourenzo. El enterramiento del monte San Vicente deberá esperar a tiempos mejores para conocer su importancia.

Las catas en Sober sí cuentan con apoyo de la Xunta

La Dirección Xeral do Patrimonio aceptó en el pasado mes de abril una propuesta del Ayuntamiento de Sober para profundizar en la investigación de un antiguo asentamiento situado en Proendos formado por una villa romana y otra del alto medievo. Este departamento de la Xunta ha firmado un convenio con la administración local para llevar a cabo una serie de catas, en concreto cinco, en aquellos lugares más prometedores desde el punto de vista arqueológico. A tales tareas se destinará una partida que asciende a algo más de 20.000 euros.

Entramado complejo

Se ha constatado gracias a un georradar la existencia de una construcción de gran envergadura y de otras edificaciones de menor tamaño, asociadas a calles, que denotan, según los especialistas, un entramado urbano de grandes dimensiones, con incluso sistemas de captación de agua.