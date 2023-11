Nuevos olivares compensan la caída de producción de aceituna en Quiroga

La puesta en marcha de nuevas plantaciones está siendo fundamental para contener la bajada de rendimiento de los olivos en el valle de Quiroga. Los trabajos de recogida que están en marcha evidencian una campaña similar a la de 2022, con menos producción de lo que era habitual. "O ano pasado foi malo, pero este non vai ser peor", tranquiliza Julio Quiroga, de la firma Ouro de Quiroga.

Como el resto de olivicultores, asegura que no es fácil hacer una valoración detallada, pues la situación es "moi dispar". En la misma finca es posible encontrar olivos muy cargados y otros de los que casi no sacarán nada.

La situación varía mucho dependiendo de la ubicación de los olivares y de su orientación. Esto incluso provoca que a algunos les haya afectado el calor, mientras que otros han sufrido más por las fuertes lluvias.

En este sentido, Julio Quiroga destaca la importancia de las últimas plantaciones en la comarca, que están permitiendo mantener cantidades. "Se algún olivar falla, chegan outros a producir e imos compensando", explica. En el caso de su empresa, esperan recoger entre 15.000 y 20.000 kilogramos de aceituna.

Este aumento de los olivos en la comarca viene dado por la creciente popularidad del aceite de Quiroga, que dispone de una cantidad altísima de polifenoles (antioxidantes), según una analítica realizada en el departamento de Química de la Universidad de Córdoba. Esto lo coloca entre los diez mejores del mundo por sus características biosaludables. Sumado a que no es necesaria tanta mano de obra y atención como en otros cultivos, la apuesta por el olivo se hace muy atractiva.

"Cada vez máis xente quere facer o seu propio aceite", percibe Julio Quiroga. En las modernas instalaciones de Ouro de Quiroga, además de producir sus marcas, elaboran para particulares, y cada vez llegan más a la almazara.

De media, indica, las variedades cuyas plantas maduran con más rapidez tardan entre cuatro y cinco años en alcanzar su primera cosecha aprovechable.

Mucha demanda. En el vivero Costa de Lóngaras, situado en el municipio de Abadín, hay lista de espera para hacerse con plantas de las variedades brava y mansa, que son autóctonas de Galicia y están muy bien valoradas. Su propietario, Jaime Fernández, detalla que recibieron hace dos años el material para empezar a producir esas plantas y que el proceso de enraizamiento es largo.

El primer lote lo vendieron con mucha rapidez y son muchas las consultas que recibe en el día a día, pues no es fácil hacerse con olivos de estas dos variedades, que fueron recuperadas. "Agora estamos cun segundo lote, pero non estará listo antes do outono que vén. Agardaremos que medren ata os 50 ou 60 centímetros", dice.

Los principales clientes de este vivero en lo que a olivos se refiere se encuentran en el valle de Quiroga, así como en A Coruña y otras zonas costeras.

La campaña: muy similar a la del año pasado

Manuel Gómez, de Val de Quiroga, señala que en sus fincas la producción varía mucho de un árbol a otro, pero dice que las cantidades que están recogiendo entran en lo esperado. Cuentan con 1.500 olivos. Por su parte, en Ouro de Quiroga llevan trabajando desde el pasado día 9, adelantando el inicio con respecto a otros años. Esta semana esperaban tenerlo todo recogido.



La lluvia, un problema



Las precipitaciones son un inconveniente al organizar los equipos de recogida, pero también afectan a las aceitunas, pues "empezan a beber e esa auga fainas madurar e incrementar o seu peso, pero non se transforma en aceite", dice Julio Quiroga