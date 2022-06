El nuevo espacio urbano de Monforte estará listo a finales de septiembre

Los trabajos de urbanización de la llamada Zona C de Monforte, una balsa de terreno de algo más de 21.000 metros cuadrados situada en el barrio de Cobas, junto al río Cabe y frente al parque de Os Condes, estarán rematados a finales de septiembre o, como muy tarde, en la primera semana de octubre de este año, según aseguraron desde el Ayuntamiento de Monforte.

Las labores, que sufrieron algún parón puntual debido a la necesidad de hacer acopio de material, se han retomado con fuerza. Las nuevas calles ya toman forma, al igual que sus aceras y los báculos de iluminación.

En este proyecto promovido por el gobierno local del socialista José Tomé Roca se invierte cerca de un millón de euros. Se crearán 15 parcelas edificables (para levantar edificios de planta baja y tres alturas) y se habilitarán espacios libres y ajardinados de 8.900 metros cuadrados, uno de ellos alrededor de la guardería infantil municipal. Para calles nuevas se han destinado 6.323 metros cuadrados.

Las previsiones, según la planimetría, son conseguir unas 180 viviendas de unos 90 metros cuadrados útiles por planta siempre que los promotores se decanten por edificios y no por casas unifamiliares tipo chalé.

Los accesos a la guardería municipal serán peatonales por seguridad de los niños que acudan al centro, teniendo la posibilidad de estacionar muy cerca a ambos lados, tanto en el parque de Os Condes como en las nuevas calles que se construyen. Asimismo, el plan contempla darle salida a la Rúa Rof Codina, una vieja reclamación del vecindario que ahora ve la luz.

El regidor monfortino señaló que con este proyecto "imos cambiar a fisonomía da cidade, mellorando a trama urbana e poñendo en valor unha zona da cidade moi preto do monumento do colexio do Cardeal, que sen dúbida lle vai dar unha maior calidade urbana a esa parte de Monforte".

José Tomé no descarta actuar en otras balsas de terreno existente, en el centro de la ciudad, como en una comprendida entre la Rúa Sarria y la Rúa Conde.