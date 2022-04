Tras el asalto que sufrió la iglesia de O Carballo de Lor, en la parroquia quiroguesa de Quintá de Lor, en la madrugada del lunes al martes, ahora también se ha notificado un robo en la iglesia parroquial de Quiroga.

El párroco que se ocupa de su cuidado, Jesús Río, confirmó que fue "o durante la noche del domingo para el lunes, porque el lunes no hay misa, o bien en la del lunes para el martes, que fue cuando lo descubrimos", explicó.

Los autores de ese asalto intentaron entrar por una de las puertas laterales del templo, pero no lo consiguieron, por lo que, finalmente, accedieron a la iglesia a través de la puerta principal, cuya cerradura apareció forzada.

De esta iglesia solo se llevaron dinero.

O CARBALLO DE LOR. En la iglesia de O Carballo de Lor, los amigos de lo ajeno accedieron por la noche y se llevaron un par de monedas.

El párroco, Jesús Río, confirmó que había muy poca cantidad, pues el dinero de las colectas de las misas no se deja en el interior de los templos. Según el sacerdote, esta semana tuvo lugar un funeral en la citada iglesia y, al final, recogió lo recaudado para guardarlo, como es norma.

Una vecina que paseaba en la mañana del martes por las inmediaciones de la iglesia descubrió la puerta del templo abierta y se puso en contacto con el cura. Jesús Río acudió de inmediato y comprobó que alguien había accedido.

Para entrar, los autores rompieron la cerradura a golpes, el principal destrozo que causaron. "Agora temos que cambiala e non sabemos canto custará, polo demais non botamos nada en falta, pero é certo que remexeron todo en busca de diñeiro e tiraron ao chan varias cousas, como a imaxe do neno Xesús que tiña a Virxe", lamentó el sacerdote.

Jesús Río presentó denuncia por lo ocurrido en el cuartel de la Benemérita en Quiroga y agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar. El párroco recordó que en sus parroquias solo vivió algo semejante hace ocho años, cuando un hombre entró a robar en la iglesia de Visuña. Entonces, como apunta, los vecinos vieron e identificaron al delincuente. Esta vez, dice no tener sospecha alguna de quién puede estar tras el golpe.