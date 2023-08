El nuevo alcalde de Taboada deja el fútbol al no poder comprometerse "ao 100%"

Tras ser investido por primera vez como alcalde de Taboada el pasado 17 de junio, el socialista Roi Rigueira tuvo que tomar una difícil decisión: dejar el fútbol tras toda una vida practicando este deporte.

Por ello, su club, el Taboada CF, le rindió un homenaje junto a Manuel y Poyán, dos futbolistas que también pusieron punto y final a su etapa como blanquiazules.

Rigueira no esconde que llevaba tiempo dándole vueltas a su retirada de los campos, pero acceder a la alcaldía fue determinante. "Agora non me podo comprometer ao 100% co club e prefiro dar un paso a un lado. Todo chega e todo pasa", asegura el regidor taboadés, que estuvo casi 20 temporadas defendiendo la portería del conjunto de A Medela.

"Son lendas do club", aseguran los directivos del Taboada sobre Rigueira y sus compañeros. El regidor reconoce que en la despedida "asomaron pola cabeza moitos recordos e anécdotas destes anos".

El Taboada CF también guardó un minuto de silencio por los dos jóvenes fallecidos en Chantada.