Nuevas vidas al otro lado del Atlántico

Son jóvenes, deportistas, naturales de la Ribeira Sacra y su lugar en el mundo se halla en la actualidad al otro lado del Atlántico, en una sociedad radicalmente distinta a la nuestra. En los últimos años, Estados Unidos ha supuesto una oportunidad para quienes desean labrar un futuro en el mundo del deporte y, al mismo tiempo, seguir estudiando.

Ya son unos cuantos los que por medio de agencias han logrado acceder a becas universitarias que les permiten dar un paso difícil, pues deben irse a miles de kilómetros, a una realidad nada parecida a la de España, empezando por el idioma.

¿Cómo es la adaptación? ¿Es solo una etapa de trámite o se animan a quedarse? Hay un poco de todo, pero si en algo coinciden nuestros protagonistas es en que allí la vida va mucho más rápido y la comida es realmente mala.

Jamón y queso requisados

En Monforte, una de las pioneras en irse a Estados Unidos es Antía Rodríguez. Jugadora de voleibol, compagina este deporte con la carrera de Márketing.

Lleva cuatro años en el país de la bandera de las barras y las estrellas. Ahora vive en el estado de Louisiana y estudia en la Grambling State University. Antes pasó por Colorado y la Otero Junior College y Kansas, donde formó parte de la Dodge City Community College.

Cada verano comprueba qué ofertas tiene para competir y estudiar y en función de lo que es mejor para ella opta por una opción u otra. A sus 21 años, Antía ya ha tenido que tomar numerosas decisiones importantes. Una de ellas fue la de no volver a llevarse comida de sus regresos a casa.

Antía Rodríguez: "La comida es lo peor y no puedes llevarla de España. Una vez, en la aduana, me requisaron jamón y queso"

"La gastronomía es lo peor, sin duda. Los entrenadores nos piden que nos cuidemos, pero es muy difícil porque es todo comida rápida y no puedes llevar de fuera. Una vez, en la aduana, me requisaron el jamón y el queso con el que viajaba", recuerda la deportista.

En Estados Unidos no ha perdido el tiempo. En cuatro años, Antía ha conocido muchas de las ciudades más emblemáticas, que algunos solo hemos visto en películas. Es el caso de Las Vegas (como muestra la foto de la portada), Nueva York o Los Ángeles.

Antía, en Las Vegas. EP

"Aquí las distancias son muy largas. Te das cuenta de lo grande que es Estados Unidos cuando alguien te dice que va a hacer un viaje de 30 horas en coche. Hay quien no se plantea hacer esos kilómetros en avión", cuenta Antía, quien añade que las ciudades importantes más próximas a su lugar de residencia son Nueva Orleans y Dallas, ambas a cuatro horas.

Según explica, la vida en Estados Unidos está pensada para ir en coche a todos lados y casi nadie usa el transporte público. Antía Rodríguez afirma que la mayor parte de su tiempo lo pasa en el campus de la universidad, experiencia que coincide con la de la atleta Sonsoles Martín.

Comparten procedencia (Monforte), edad (21) y tiempo en Estados Unidos, cuatro años. Sonsoles estudia Ciencias Políticas y Periodismo en la Universidad de Memphis, cuyo campus es una pequeña ciudad con restaurante, espacios para el estudio y lugares donde quedar con los amigos. Eso sí, el concepto de ir de bares no va con los estadounidenses.

Sonsoles Martín: "Aquí podemos echar horas, pero en Estados Unidos no entienden que quedes para ir a un bar"

"En España quedamos con los amigos en una cafetería y podemos echar horas sin estar todo el rato consumiendo. Ellos no entienden que quedes para ir a un bar. Cuando se ven es para ir de escalada o a un partido, por ejemplo", indica la atleta.

Las horas que le quedan libres entre los entrenamientos y el estudio, que copan la mayoría de las jornadas de nuestros entrevistados, las aprovecha en el campus, condicionada, además, por el hecho de que Memphis no es una ciudad muy segura.

La mayoría de las amistades de Sonsoles son estadounidenses o canadienses. Gracias a ello ha podido sentirse más cómoda, una vez superados los difíciles comienzos. "En el primer semestre de mi primer año me preguntaba dónde me había metido. Ahora estoy muy contenta y suelen decirme que he mejorado mucho con el inglés", relata.

Tampoco tiene nada que ver el sistema académico. "En España resulta muy complicado compaginar deporte y estudios, pero en Estados Unidos te dan muchas facilidades. Si tengo una carrera importante y voy a faltar a clase, hablo con el profesor y me ofrece alternativas. Además, el sistema de estudio no es tanto de memorizar como el de España, es más práctico", subraya la atleta, que también ha aprovechado para viajar y conocer, por ejemplo, Nueva York, que le encantó.

¿Fútbol o 'soccer'?

Estados Unidos es de los pocos países del mundo donde el fútbol no es el deporte rey. Hasta tiene otro nombre. La oportunidad para el monfortino Jorge Méndez y el chantadés Pablo Nodar ha llegado con un balón en los pies, en el juego que los estadounidenses llaman ‘soccer’.

Jorge lleva en la tierra del Tío Sam cuatro años, con un paréntesis en los primeros meses de la pandemia, cuando volvió a su Monforte natal y jugó unos meses en el Lemos. Estudia Servicios Humanos con Psicología en la Chestnut Hill University, en el estado de Pennsylvania y próxima a Philadelphia, la ciudad en la que Will Smith crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía.

Jorge Méndez: "Al principio no me apetecía ir por el idioma. Ahora quiero quedarme unos años y ganar algo de dinero"

"El resumen es que España tiene mejor vida social, pero Estados Unidos ofrece más oportunidades laborales y deportivas", destaca Jorge Méndez, de 22 años, contento por la decisión que tomó en su día. «Al principio no quería ir por el idioma, pero ahora me gustaría quedarme un tiempo para ganar algo de dinero», destaca.

La primera experiencia de Jorge Méndez en Estados Unidos fue estudiando Criminología en Harcum College, muy cerca de su actual ubicación y donde justo este curso ha empezado a estudiar Business Management (Dirección de Empresas) Pablo Nodar, de 18 años y natural de Chantada.

"Estoy bastante adaptado, aunque al principio era todo muy extraño. Estaba acostumbrado a lápiz, libreta e imprimir y allí es todo digital", apunta Pablo.

Pablo Nodar: "Todo me resultó muy extraño, pero ya estoy adaptado. Iré a ver jugar a mi equipo de la NBA en Philadelphia"

Con el idioma, Pablo Nodar ha avanzado muy bien y ya se defiende con las expresiones diarias "que solo aprendes yendo allí". Hasta la estética es distinta. "En España, la gente se arregla para ir a clase y allí priorizan la comodidad", señala Pablo.

Ya ha conocido el parque temático Universal Studios, en Orlando (Florida), y entre sus objetivos está "ver a mi equipo de la NBA, Dallas Mavericks, cuando venga a jugar a Philadelphia".

Cuidar niños y aprender inglés

Otra alternativa para irse a Estados Unidos es el programa Au Pair, por el cual una familia acoge a los usuarios, que cuidan de niños mientras aprenden inglés. Es el caso de Astrid Seijas, de 30 años, y Nerea García, de 28, dos amigas de Chantada. La primera abrió el camino y no tardó en convencer a la segunda de hacer lo mismo. Astrid ha vuelto a España, pero Nerea continúa allí, despúes de casi cinco años, y está muy asentada (hasta se ha casado) en Portland, en el estado de Oregon, que según dice es «parecido a Galicia: lluvioso, verde y al norte». Nerea García: "No conozco a nadie allí que no se haya medicado por ansiedad. Para ellos, el dinero es lo más importante"

"Portland es donde se mejor se come", afirma Nerea, quien asegura no conocer a nadie "que no se haya medicado por ansiedad. Hay mucho estrés y el dinero es lo más importante para ellos. Están todo el rato hablando de cuánto les costó la casa o de seguros privados", cuenta.