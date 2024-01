Nuevas medallas para el palmarés del Neka

En casa de Marco García empieza a suceder lo que ya es habitual donde viva cualquier miembro del Neka. El sitio para colocar o guardar las medallas es cada vez menor. La temporada pasada fue para él una de las más exitosas y vivió su momento cumbre con el campeonato de Europa de taekwondo disputado en Austria.

Uno de los metales que llegaron a Monforte procedentes de dicho país es de oro. Lo consiguió en pareja con Laura Álvarez, miembro del Neka y otro nombre muy habitual de leer a la hora de hablar de los logros del taekwondo monfortino. Hasta presume de un bronce mundial.

En individual, Marco García se hizo con una medalla de plata, completando una gran temporada de viajes por el continente sumando victorias. En el open de Francia logró un oro por individual y una plata por parejas, en el de Suecia ganó sendas platas por parejas y por individual y en el de Croacia se hizo con dos oros, uno por parejas y otro por individual.

Valoración

"Ojalá hubiera más temporadas así", afirma Marco García, a punto de comenzar una de sus sesiones de entrenamiento sobre el tatami de las instalaciones del Club Neka. Le quedan aún varias semanas por delante antes de la siguiente gran cita, que será en casa, en el Gallego que acogerá Monforte el próximo día 20.

Ese día competirá en trío con sus compañeros Álex Camba y Carlos Rey. Estará en juego un billete para el campeonato de España, en mayo, donde a su vez habrá la posibilidad de clasificarse para el Mundial de Hong Kong, a finales de este año. Esta cita es la gran meta que se vislumbra en el horizonte de los deportistas del Neka.

Vienen tiempos de ponerse a punto y trabajar duro. Marco García acude seis días a la semana a entrenarse. Lo hace entre cuatro y cinco horas diarias si, como en esta época navideña, no hay clase. Cuando toca compaginar con el instituto, va todas las tardes dos horas al Neka, donde luce un cartel dándole la enhorabuena a él y a varios de sus compañeros.

"Hago lo que puedo para compaginar. En los estudios no soy tan bueno como en el taekwondo, pero tampoco me va mal", dice Marco. A sus 17 años, cursa segundo de bachillerato en el Daviña Rey, lo cual supone más dureza todavía. Es año de Abau (la selectividad de toda la vida) y eso supone más exámenes y estrés. Su meta es matricularse en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en A Coruña y, por supuesto, seguir con el taekwondo.

Hasta ahora, en el instituto le han dado facilidades para poder compatibilizar ambas actividades. "Lo agradezco, sobre todo, a la hora de cambiar exámenes, porque viajamos mucho", dice.

La clave

Marco García lo tiene muy claro. Si una persona es fundamental en su carrera deportiva, ese es su entrenador en Monforte, José María Vega. "Tiró mucho de mí y lo que he hecho hasta hoy se lo debo a él. Cuando hace años no sacaba resultados, él era quien más confiaba en mí. Veía que tenía aptitudes y me motivaba para mejorar", concluye.

"Practico taekwondo desde los tres años"

García está a solo unos días de cumplir la mayoría de edad. Lleva desde los tres años practicando taekwondo, un deporte que le apasiona. En los inicios jugaba también al fútbol sala. "Me decanté por el taekwondo por la competitividad, a raíz de que empecé a ir a los campeonatos gallegos. A fútbol sala solo jugaba en el colegio para divertirme", apunta.