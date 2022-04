Una nueva sentencia judicial avala que el Concello de Monforte urbanice la Zona C

El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, señaló que el Juzgado Contencioso-Administrativo número dos de Lugo desestimó la pretensión de Construcciones y Contratas Sánchez S.L. para suspender de forma cautelar la urbanización de la llamada Zona C, en el barrio de Cobas, y que la empresa contratada por el Ayuntamiento para ejecutar la obra retirase los materiales acumulados que hay en una finca de su propiedad para poder llevar adelante los trabajos.

Tomé mostró su satisfacción "por este novo auto que sigue dando a razón ó Concello ante as demandas presentadas por Construcciones y Contratas Sánchez S.L., que recentemente perdeu outra sentenza ante este Concello, na que a xustiza determinou a prevalencia do interese público fronte o particular de dita finca, logo de que establecera medidas cautelares condicionando á empresa á presentación dun aval solidario que finalmente non foi presentado".

El regidor local añadió que amparados "pola legalidade seguimos adiante con esta urbanización que comprende terreos ubicados entre a Rúa Rof Codina e o barrio de Cobas, proxecto que sen dúbida cambiará a fisionomía da nosa cidade", subrayó.