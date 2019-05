El presidente del consejo regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra, José Manuel Rodríguez, mostró abiertamente en la tarde de este miércoles su disgusto por el último movimiento llevado a cabo por el alcalde de Monforte, José Tomé, en relación con la posible celebración del Festival do Viño da Ribeira Sacra, un evento que está en el aire por falta de financiación.

El consejo se enteró de que Tomé solicitó amparo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para registrar la marca 'Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte', 'Festival do Viño de Monforte-Viños da Ribeira Sacra' y 'Mostra do Viño da Ribeira Sacra de Monforte'.

Tal acción fue considerada por el consejo de la denominación Riobeira Sacra como inapropiada y fuera de lugar por parte del regidor monfortino. "Non sabemos que pretende este home", dijo José Manuel Rodríguez, en relación a la acción promovida por José Tomé para registrar esos nombres.

Lo que no sabía el regidor monfortino era que la marca en cuestión ya está registrada a nombre del consejo regulador desde el 16 de noviembre de 2018. Ahora, con toda probabilidad, el órgano directivo de los vinos de la Ribeira Sacra se opondrá a la solicitud. Tiene dos meses para hacerlo.

REUNIÓN. José Manuel Rodríguez mantendrá este jueves una reunión con los bodegueros de la denominación para explicarles, entre otras cosas, esta maniobra realizada "pola porta de atrás" por Tomé y que el consejo no puede asumir en solitario la organización del festival vitícola que se celebraba en los últimos años en el Paseo do Malecón de Monforte a principios del mes de julio.

Los motivos no son otros que falta de financiación, sobre todo, indicó el presidente de la denominación de origen, por la falta de compromiso económico del Ayuntamiento.

José Manuel Rodríguez presentará a los bodegueros las cifras de los eventos llevados a cabo para que comprueben que aportó dinero la Xunta, las diputaciones de Lugo y Ourense y el propio consejo regulador, pero no la administración monfortina, a la que acusa de deslealtad y de quererse apropiar del evento vitícola.

JOSÉ TOMÉ. El regidor monfortino no quiso realizar declaraciones en la tarde del miércoles sobre esta polémica. Se limitó a indicar que no deseaba "debatir sobre insultos e descalificacións".

Asimismo, declaró que había hablado con un nutrido grupo de bodegueros de la denominación para darles a conocer la situación y que sabía cómo pensaban.

Destacó, a pesar de la insistencia de este periódico, en declinar "entrar en polémica, e menos neste momento".